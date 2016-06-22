وزير الإعلام الأردني لـ«الرياض»: مضطرون لإيقاف إنشاء مخيمات للاجئين

أعلن الأردن أمس أن حدوده مع سورية والعراق مناطق عسكرية مغلقة إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني لتقديم الخدمات للاجئين السوريين، في منطقة الركبان الحدودية مع سورية، نتج عنه مقتل ستة عسكريين وأصيب أربعة عشر آخرين. وقال وزير الاعلام الأردني محمد المومني إن "الأردن لن يقوم بإنشاء مخيمات جديدة للاجئين السوريين" وأضاف في تصريح خاص لـ"الرياض" امس في عمّان ان "الأردن سيوقف أيضا عمليات التوسع بالمخيمات القائمة حاليا" مشددا على أن "الأردن يحذر منذ فترة من تزايد أعداد الموجودين على حدودنا ومن وجود عناصر إرهابية بينهم". وأشار المومني إلى أن"الأردن سيبحث مع المنظمات الدولية عن إيجاد آلية جديدة لايصال المساعدات للاجئين الموجودين على حدودنا مع الاستمرار بإغلاق تلك المناطق". على صعيد متصل أوضح بيان صدر عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن السيارة المفخخة التي استهدفت صبيحة أمس موقعاً عسكرياً متقدماً لخدمات اللاجئين السوريين، انطلقت من مخيم اللاجئين السوريين الموجود خلف الساتر في منطقة الركبان. وأشار إلى أن "السيارة عبرت من خلال الفتحة الموجودة في الساتر الترابي، والتي تستخدم لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، وبسرعة عالية متفادية إطلاق النار عليها من قبل قوات رد الفعل السريع ولحين وصولها الى الموقع العسكري المتقدم". ولفت إلى أنه "تم تفجير السيارة من قبل سائقها في عملية بشعة أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من مرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، القائمين على خدمة اللاجئين السوريين".

إلى ذلك، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس إن "الأردن سيضرب بيد من حديد كل من يعتدي أو يحاول المساس بأمنه وحدوده"، مؤكدا أن الوطن "قوي دائما بعزيمة بواسل قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية". جاء ذلك أمس خلال ترؤسه لاجتماع في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وضم عدداً من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين، في أعقاب الهجوم سالف الذكر. وقال عبد٫

الله الثاني "لن تزيدنا مثل هذه الأعمال الإرهابية البشعة إلا إصراراً على الاستمرار في التصدي للإرهاب ومحاربة عصاباته". وأكد أن "الأردن سيواصل دوره في التصدي لعصابات الإجرام، ومحاربة أفكارها الظلامية الهدامة والدفاع عن صورة الإسلام ومبادئه السمحة". وأضاف "إنهم يذودون عن حمى الوطن بشجاعة واقتدار، ولن تثني عزيمتهم قوى الشر والظلام، وهم على الدوام مصدر فخرنا واعتزازنا الكبيرين". وشدد على أن "الأردن، بتلاحم أبناء وبنات شعبه سيبقى عصيا، كما هو شأنه دائما، في وجه كل المحاولات الجبانة الغادرة، التي تستهدف أمنه واستقراره".

من جهته قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن "الهجوم الارهابي على حدودنا جاء كبرهان قاطع على تواجد بعض العناصر الارهابية في التجمعات المتاخمة لحدودنا الذي لطالما حذرنا منه". جاء ذلك أمس في عمّان خلال لقائه سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والاتحاد الاوروبي وممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية على خلفية الهجوم الذي وقع على الحدود الشمالية الشرقية وراح ضحيته 6 عسكريين و14 مصابا. وأكد ان "الحرص على امن الاردن يتطلب وخاصة بعد حادثة اليوم ـ أمس- ان نغلق تلك المنطقة الحدودية تحديدا على الافراد والمركبات واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة وايجاد آلية بديلة بوسائل وطرق مختلفة يتفق عليها مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات الانسانية لمن يستحقها في تلك التجمعات". ولفت إلى أن "الاردن لطالما حذر من خطورة تزايد اعداد السوريين الموجودين على حدوده والخطر الامني المرتبط بذلك وخاصة ان العدد وصل 102 الف شخص غالبيتهم من مناطق شمال وشمال شرق سورية التي يتواجد فيها ارهابيو عصابة داعش الارهابية". واكد جودة ان "ما تحمله الاردن لم تتحمله اي دولة في العالم بموضوع اللجوء ولا بد للعالم ان يتحمل مسؤولياته ويستوعب مزيدا من اللاجئين وان يحترم خيارات وقرارات الاردن السيادية وخاصة التي تتعلق بأمنه وامن حدوده ومواطنيه".

أفراد الجيش الأردني يحملون زميلهم (أ ب)