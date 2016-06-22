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اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة الأهلي والإسماعيلي خارج الإسكندرية

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اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة الأهلي والإسماعيلي خارج الإسكندرية اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة الأهلي والإسماعيلي خارج الإسكندرية

بعد يوم طويل بتمسك الأمن بإقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ملعب برج العرب ورفض الدراويش، أعلن ثروت سويلم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة المباراة في الإسكندرية.

وانفرد FilGoal.com بخبر عدم وجود موافقة رسمية من الأمانة العامة للقوات المسلحة على استقبال المباراة على ملعب برج العرب حتى الآن. ( اقرأ أكثر )

وقال سويلم لـFilGoal.com: "استاد برج العرب رفض استقبال المباراة، وبعدها أعلنت مديرية أمن الإسكندرية رفضها إقامة المباراة هناك".

وتابع "هناك الآن 3 حلول مقترحة لإقامة المباراة، على أحد ملاعب بتروسبورت والسلام والسويس".

وكان رئيس اتحاد الكرة قد أكد في وقت سابق على أن وزارة الداخلية ترفض إقامة المباراة في ملعب آخر غير برج العرب. ( اقرأ تصريحاته )

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