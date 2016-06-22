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مرتضى يجيب على ' هل توافق على رئاسة الأهلي؟ '

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مرتضى يجيب على ' هل توافق على رئاسة الأهلي؟ ' مرتضى يجيب على ' هل توافق على رئاسة الأهلي؟ '

أجاب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على سؤال حول إمكانية رئاسة الغريم التقليدي الأهلي.

وقال منصور في حواره مع قناة حنبعل التونسية مساء الثلاثاء: "أرفض بالطبع أن أنتمي للنادي الأهلي.. ولو عرض عليّ رئاسته لن أقبل".

وواصل "أنا زمالكاوي صميم ولا يمكن أن يحدث هذا".

وأضاف مع احترامي الكبير لتاريخ النادي الأهلي وعراقته وتقديري لرئيسه محمود طاهر أرفض هذا المنصب.

وأشار مرتضى "أعامل الزمالك كأنه بيتي وأفتخر بما حققته خلال الفترة القصيرة التي قضيتها على مقعد رئاسته".

وأردف "ليس لي غايات أخرى من رئاسة الزمالك إلا خدمة أعضاءه وجماهيره".

وأتم "كان هناك بعض الخلافات مع محمود طاهر بسبب الأولتراس لكن كل هذا انتهى بعدما طاله هجومهم".

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