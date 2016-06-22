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فى اليوم العالمى لليوجا.. تعرف على 6 فوائد صحية مثيرة لها

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فى اليوم العالمى لليوجا.. تعرف على 6 فوائد صحية مثيرة لها فى اليوم العالمى لليوجا.. تعرف على 6 فوائد صحية مثيرة لها
يحتفل العالم سنويا فى الـ21 من شهر يونيو باليوم العالمى لليوجا، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية لليوجا، وذلك حسبما نشر على الصحيفة الهندية "Daily News & Analysis‎"، وتشمل:

1. تساهم اليوجا فى تعزيز صحة المخ وتحسين وظائف الإدراك المتمثلة فى الذاكرة والتركيز ومهارات التفكير، كما تحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.
>2.تساهم اليوجا فى تحسين وقفة الإنسان وتقليل فرص الإصابة بانحناءات الظهر، كما تساهم فى تحسين الدورة الدموية.
>3. تحد من أعراض التهابات المفاصل وفقا للدراسة المنشورة بمجلة "Journal of Rheumatology".
>4. اليوجا تساهم فى تحسين المزاج وتخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.
>5. تعزز من جودة النوم وتحد من الأرق واضطرابات النوم، وفقا للدراسة المنشورة بمجلة "Internal Medicine".
>6. تحد من تدهور وظائف الإدراك والقلق المصاحبة لعلاج مرض السرطان وفقا للدراسة المنشورة فى المجلة الطبية "Journal of Cancer Survivorship ".


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