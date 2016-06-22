شاهد.. لاول مرة.. سائقات موتوسيكل "الليموزين" لتوصيل المواطنين فى الاسكندرية

أثارت تجربة الموتوسيكل الليموزين، التى تقدمها إحدى الشركات لتوصيل المواطنين بالإسكندرية ، الكثير من الجدل فى الشارع السكندرى مابين مؤيد ومعارض كونها تجربة جديدة على المجتمع.

كما أثيرت العديد من التساؤلات حول عمل الفتيات كسائقات لـ"موتسيكل ليموزين " مع سائقين رجال ونظرة المجتمع لهن، حيث قامت الشركة بالاستعانة بسائقات ليموزين من الجنس اللطيف واللواتى أقبلن على العمل بكل حيوية ونشاط لخدمة توصيل الفتيات.

تقول دينا حجاب 35 سنه خريجة تربية رياضية لـ"اليوم السابع": "فى البداية كنت أعانى من مشكلة توصيل أولادى للمدرسة وأنا لا أملك سيارة والتاكسى غير متاح فى أوقات الذروة، وفوجئت بزوجى يشترى لى موتوسيكل وبالفعل بدأت أستخدمه فى توصيل أولادى الى المدرسة، واكتشفت انه مريح واقتصادى فى الوقود، وأصبح أمرا هاما بالنسبة لى خاصة أنه يوفر الوقت والأموال".

وعن بداية تجربتها كسائقة للموتوسيكل ليموزين تقول:"الناس كانوا بيبصولى باستغراب وتعجب لدرجة إن كثيرين وقعوا ضحية حوادث سير بسبب انشغالهم بالنظر لى"، وعن آراء البنات قالت:" هناك الكثير من الفتيات يتمنين العمل و قيادة الموتوسيكل و لكن ليس لديهم الشجاعة والجرأة بسبب التقاليد ونظرة المجتمع الشرقى لهن".

وبشأن تجربتها فى العمل سائقة ليموزين، قالت:" عندما علمت عن الشركة وجدت أن من واجبى تشجيع المبادرة الجديدة وأن اكون قدوة لبنات إسكندرية فى استخدام الموتوسيكل الليموزين وتشجيع البنات على دخول المجال لما له من فوائد وحل مشكلة الزحام المرورى وتقليل التلوث وخلق فرص عمل للبنات وتطوير البلد وأفكار المجتمع لنواكب دول العالم المتقدم".

بالصور .. لاول مرة .. الموتوسيكل "الليموزين" لخدمة نقل الأفراد بالإسكندرية