بلدي الطائف يبحث معالجة تعطيل المشروعات التنموية

بحث المجلس البلدي بمحافظة الطائف في اجتماعه السابع عدم تجاوب الجهات الخدمية المختصة مع مسارات الجهد التنموي في المحافظة من خلال اعتراض أعمالها لتنفيذ المشروعات البلدية، وتتسببها بتأخير التنفيذ.

وتلقى عدم التفاعل من القطاعات الخدمية مما يشكل عقبة أمام سرعة الإنجاز، وأوصى بمخاطبة هذه الجهات لتعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي صاطي بن ثواب المقاطي العتيبي أنه تم بحث العديد من المواضيع المعززة للعمل البلدي ومنها مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، واستعراض التقرير الشامل لإنجازات أمانة الطائف للأشهر الثلاثة الماضية، وخطة عمل الأمانة لصيف العام الحالي.

وقد تم الاستماع خلال الاجتماع لمرئيات الأعضاء واتخاذ التوصيات اللازمة حيال الموضوعات المطروحة حسب الأنظمة واللائحة التنفيذية للمجالس البلدية، وأوصى المجلس البلدي بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لطلب دعم لمشروعات درء أخطار السيول بالمحافظة لاستكمال منظومة شبكة المشروعات الهادفة لتصريف مياه السيول دون أخطار على التجمعات السكانية، وكذلك أوصى المجلس باستكمال الدراسات اللازمة للسيول بالقرى والهجر التابعة للمحافظة في ظل المساحة الكبيرة التي تخدمها الأمانة، وفي مجال مشروعات النظافة أوصى المجلس برفع كفاءة أداء هذه المشروعات في مواكبة لزيادة عدد المصطافين والسائحين مع تقدير دور الأمانة في إعداد خطة موسمية مكثفة للنظافة والصحة العامة.