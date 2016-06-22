أمير القصيم يدشن مقر مركز فيصل بن مشعل لعلاج العقم.. إلكترونياً

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم أن هناك نوعاً من الرضا عن الخدمات الصحية التي تقدم بالمنطقة، لكن ما زلنا نطمع للمزيد لأننا في بلد معطاء وفي ظل قيادة رشيدة تعطي وتبذل بسخاء، والمنطقة تحتضن عدة تخصصات على أعلى المستويات، وعندما تتميز القصيم صحياً لا تخدم المنطقة فقط بل المناطق المجاورة لها وفقاً لموقعها الجغرافي المتميز، مشيداً بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، والخطوات التطويرية التي قام بها للمجال الصحي، مؤكداً على أهمية توفير الكفاءات البشرية وتواجدهم في القطاعات الصحية للاستفادة المثلى من الإمكانات والأجهزة الحديثة المتوفرة بصحة المنطقة، وثمن سموه للمتبرع مبادرته في إنشاء مقر المركز الذي سيكون إضافة إلى المنشآت الصحية بالمنطقة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة من مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تحتّل موقعاً متقدماً ضمن أولويات عدد من رجال الأعمال وأجندة اهتماماتهم، لترسيخ هذا المفهوم لبلورة معاني الانتماء والولاء لأرض هذا الوطن وأبنائه.

جاء ذلك بعد أن دشّن سمو أمير منطقة القصيم يوم أمس إلكترونياً مشروع مركز فيصل بن مشعل لعلاج العقم، والذي يقع في الجنوب الشرقي لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة بمساحة إجمالية 2184 م2، ويتكون من ثلاثة أدوار، روعي في تصميمه إيجاد أقسام إدارية للمركز وأقسام فنية مرتبطة بالمرضى، وعيادات استشارية للرجال والنساء، ومناطق للخدمات الطبية وصيدلية وخدمات عامة، وغرف انتظار للرجال والنساء، ومختبر يضم أقساماً دقيقة وغرفتين للإنعاش، وذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي، يرافقه عدداً من الكوادر الطبية والفنية بالمركز، الذين قدموا لسموه عرضاً عن منجزات مركز العقم.

واستمع أمير القصيم إلى شرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية عن الوضع الراهن لمركز العقم الذي يعتبر مركزاً تحويلياً لمستشفيات المملكة، وتم افتتاحه في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة عام 1412هـ ويعتبر ثاني مركز يتم افتتاحه بالمملكة، والأول من نوعه على مستوى وزارة الصحة.

وبين أن عدد المراجعين للمركز بلغ 30 ألف مراجع خلال العام الماضي 1436هـ، مشيراً إلى أن المركز حصل على شهادة التميز من الهيئة الوطنية والدولية ويقدم العديد من البرامج العلاجية الدقيقة في تخصصات العقم والإنجاب، كما أطلع أمير منطقة القصيم على تفاصيل المشاريع الصحية التطويرية التي تم تدشينها خلال الأسبوع الماضي وهي افتتاح وحدة التبرع بالدم بمستشفى المركزي، ووحدة المحاليل الوريدية والتغذية السريرية بمستشفى بريدة المركزي، ومركز العلاج الطبيعي للأطفال بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وافتتاح المرحلة الأولى لمشروع توسعة طوارئ النساء بمستشفى الولادة ببريدة والذي يضم 12 سريراً، واعتماد برنامج إلكتروني يوحد إجراءات المرضى بمستشفى بريدة المركزي، وتشغيل مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الربوة ببريدة، وتشغيل وحدة خلط المحاليل الوريدية وقسم وحدات خزائن الأدوية الإلكترونية بمستشفى الرس العام.

وشاهد سموه عرضاً تفصيلياً لبرنامج إنجاز الإلكتروني الذي تعمل عليه صحة المنطقة لتحويل جميع تعاملاتها من الورق إلى نظام إلكتروني يختصر الوقت والجهد في تسهيل جميع الإجراءات المرتبطة بالشؤون الصحية بالمنطقة.

أمير منطقة القصيم تسلم تقريراً يتضمن إحصاءات الشؤون الصحية بمنطقة القصيم خلال العام الماضي 1436هـ، والذي يستعرض أبرز البرامج والأنشطة التي نفذتها عبر جميع الإدارات الفنية بالمديرية، وكرم الفريق الطبي بمركز العقم.