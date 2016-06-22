الجبير يستعرض أهداف زيارة ولي ولي العهد مع عـدد من المـسـؤوليـن الأميــركيـيـن

التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أمس في واشنطن بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية كلاً على حدة كبير مستشاري الرئيس الأميركي للحملة العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي روب مالي والسيناتور ميتش مكونيل حيث جرى خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية والتطورات السياسية في المنطقة.

كما اجتمع الجبير بعدد من رجال الفكر والكتاب والباحثين والصحفيين الأميركيين واستعرض معهم أهداف زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع الحالية إلى الولايات المتحدة ورؤية المملكة 2030 حضر الاجتماع سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية.

جانب من الاجتماع (واس)

أعضاء الوفد السعودي