أندية الخرج تنجح في استقطاب وتدريب أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة لاستثمار وقت فراغهم

نجحت أندية الأحياء والأندية الموسمية في محافظة الخرج خلال شهر رمضان المبارك في استقطاب أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة في 10 أندية خصصت لبرنامج " إجازتي" الذي أقرته وزارة التعليم. وتنوعت الفعاليات التي أقامتها الأندية ما بين تدريب وتطوير، وألعاب فردية وبطولات، ومشروعات إفطار صائم وزيارات لمنشآت حكومية وخاصة، وشراكة مع عدد من الجهات تقدمتها رعاية الشباب وهيئة الهلال الأحمر السعودي والجهات الأمنية ومعاهد خاصة، إضافة إلى تطوع عدد من المعلمين لتدريب الطلاب في مختلف الأندية على مهارات متنوعة، ودورات لغة إنجليزية وتطوير مهاراتهم في الحياة.

وأطلقت أندية الخرج برامج للألعاب الفردية منها " البلياردو، والتنس، وبلايستيشن، وهوكي، وتحدي المعلومات " إضافة إلى إقامة بطولات رياضية لكرة القدم والطائرة وبطولات شرفية لذوي الاحتياجات الخاصة وبطولة الرؤية وبطولة الجاليات. ووفق الإحصاءات فقد استفاد من الأندية المخصصة للبنين والبنات أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، ونجحت الأندية في حفظ أوقاتهم وإقامة برامج متنوعة. من جانبه، أوضح مدير إدارة التعليم بالخرج د. عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار أن الإدارة بدعم من الوزارة وشركة تطوير تعمل بطاقتها الكاملة من أجل ضمان تحقيق هذه الأندية لأهداف برنامج إجازتي الذي أطلقه وزير التعليم، وتحقيق جميع الأهداف الرئيسية للبرنامج وفق ما تم الإعلان عنه، إضافة إلى تنويع البرامج بما يلائم الفئات السنية للمستهدفين. وأكد العبدالجبار أن تعليم الخرج ولله الحمد يملك طاقات متميزة وشابة استطاعت تحقيق الأهداف بدقة، واستثمار أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

فعاليات متنوعة تستثمر أوقات فراغ الطلاب.