محافظ دمياط يستدعى رئيس قطاع كهرباء دمياط لبحث تكرار الأعطال

قال بيان لمحافظة دمياط منذ قليل، أن إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أجرى اتصالا هاتفيا بالمهندسة ابتهال الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بشمال الدلتا، وذلك بعد تكرار شكاوى أعطال الكهرباء بدمياط وضعف التيار الكهربائي وانخفاض الجهد في عدد من الأماكن، وتم تكليف المهندس السيد العقادي القائم بأعمال رئيس قطاع كهرباء دمياط للقاء المحافظ وبحث هذه الشكاوى والعمل علي تحسين أداء القطاع.

وأكد المحافظ أهمية تواجد المسئولين بالشبكات والهندسات والرد علي اتصالات المواطنين، حيث طلب إتاحة أرقام تليفوناتهم حتى يمكن التواصل معهم مشدداً علي ضرورة الاهتمام بالرد علي مكالمات المواطنين.

وأوضح السيد العقادى، أنه تم تجهيز قائمة بأرقام تليفونات الإدارة العليا ومديرى عموم الهندسات ومديرى الهندسات بنطاق المحافظة لاعلام المواطنين بها إلى جانب الخط الساخن للشركة (121 ).

وطلب المحافظ وضع خطة عاجلة لتدارك الأعطال وعمل الصيانة السريعة مع تواجد أطقم طوارى فى جميع الهندسات طوال الـ24 ساعة، حيث عرض المحافظ بعض الشكاوى من ضعف التيار الكهربائى ومن بينها قرية البصايلة وشارع المستشفى التخصصى خلف معهد الفتيات ومدينة السرو.

واستجابة من المحافظ لمطلب أهالي مساكن وعد رئيس الشركة برفع الكفاءة كشك كهرباء غيث وحافظ المغذيان لعزبة العمال بالسنانية، بجانب حل مشكلة ضعف التيار الكهربائى، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا عاجلا مع جميع المسئولين بالشركة لبحث خطة تحسين الأداء ووضع حل لمنع تكرار الأعطال .

ومن ناحية أخرى، بحث المحافظ إمكانية زيادة مقرات شحن الكروت مسبوقة الدفع وطلب حصر بالأماكن الحالية وإعداد خطة مستقبلية للأماكن الجديدة.

وأهاب المحافظ بالمواطنين عدم الانتظار لآخر يوم فى شحن الكارت حتى لا يحدث تكدس على عملية الشحن، لافتا إلى أن أى شحن جديد سيضاف للرصيد المتبقى.

وأوضح رئيس قطاع كهرباء دمياط أنه يوجد بكل هندسة مقر للشحن ومقترح بأماكن مقرات جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه بالنسبة لشكوى المواطنين من نقل مقر شحن الكروت بدمياط الجديدة من موقعه الحالى فوعد بأن يظل المكان القديم مفتوحا للشحن تيسيرا على المواطنين.

محافظ دمياط يبحث مع رئيس شركة كهرباء شمال الدلتا خطة دعم القطاع بالمحافظة