القيادات التنفيذية بشمال سيناء تعلن دعمها إنشاء مستشفى للأورام بالمحافظة

أعلن عدداً من قيادات الجهاز التنفيذى بمحافظة شمال سيناءعن دعمهم ومساندتهم لإنشاء أول مستشفى خيرى لعلاج الأورام، وذلك خلال مشاركتهم فى حفل إفطار لإحدى الجمعيات الخيرية فى سيناء.

وأكد الدكتور حسام رفاعى عضو مجلس النواب بشمال سيناء، على أهمية المشروع وأنه يخدم أجيالاً قادمة، مشيراً إلى أن دور النواب هو دعم للمشروع وتقديم طلبات لوزراة التعاون الدولى للحصول على تمويلاً لإنشاء المستشفى .

بينما أشار الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إلى أنه يساند المشروع، وسيعمل على دعمه، وفق ما هو منوط به من عمل، كما أنه سيتم التنسيق لتوسيع دائرة الإعلان عن المستشفى والتبرعات لها فى داخل مستشفى العريش التى تستقبل يومياً المئات من الأهالى.

وأوضح المهندس حسام الشريف المستشار العمرانى لمحافظة شمال سيناء، أن المستشفى يحظى بدعم رسمى وشعبى، وأنه سيتم تذليل كافة العقبات أمام استصدار القرارات الإدارية اللازمة، فيما يخص تخطيط موقع المستشفى.

وقال " منير ابوالخير " مدير عام التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، أن سيتم تذليل كافة العقبات أمام الدور الذى ستلعبه أى مؤسسة خيرية لإنشاء مستشفى الأورام بسيناء.

وأشار "ايهاب حسن " مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، ان كافة المواقع الشبابية التابعة للمديرية مفتوحة أمام عمل المؤسسات الخيرية، مؤكداً أنهم داعمين ومساندين.

واثنى محمد السيد مدير فرع بنك مصر بالعريش على فكرة المشروع الخيرى، لافتاً إلى أنها تجربة جديدة تشهدها شمال سيناء لأول مرة، وهناك تكاتف شعبى حولها، ما يعنى أنها بدأت خطواتها الأولى بنجاح، وأعلن أن بنك مصر سيدعم المشروع بتبرع سيعلن عن تفاصيله لاحقاً، وهناك موافقات من إدراة البنك بالتبرع .

وطالب المهندس ممدوح سلام رئيس فرع شركة النصر للملاحات بشمال سيناء، بسرعة تحرك حملات التبرع للمستشفى نحو الكيانات القويه للحصول على تبرعات منها، مؤكداً أن المشروع يمثل إرادة أبناء شمال سيناء فى تنفيذ أكبر مشروع خيرى من نوعه.

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