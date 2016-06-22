"خالد فودة" يؤكد تفوق مدن جنوب سيناء فى مجال النظافة

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمبادرة "حلوة يا بلدى" لتنظيم أسبوع للنظافة بالمحافظات، وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء تقوم بهذا العمل وهذه التجربة كل عام، من خلال تشغيل الشباب والطلبة نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 إلى 30 جنيه يوميا، بحيث يقوم الشباب بعملية النظافة وتقوم المحافظة بالمشاركة والدعم بالمعدات الخاصة بذلك.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظة جنوب سيناء فى اجتماع بواسطة الفيديو كونفرانس بغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، مع المحافظين بحضور وزراء البيئة والشباب والرياضة والتنمية المحلية.

وقال المحافظ فى بيان منذ قليل، إن جملة العمال الموجودين بالمحافظة 900 عامل، وطالب بتعيين 300 عامل ليتناسب هذا العدد مع اتساع المحافظة، وأضاف انه يتم صرف 16 مليون جنيه كل ستة اشهر كأجور وطالب بتخصيص 32 مليون جنية لمدة عام.

وناشد فودة وزير البيئة بتقديم الدعم للمحافظة، حيث أن جنوب سيناء تمتلك مصنعا لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ إلا أنه متوقف عن العمل، مشيرا إلى مستوى النظافة المتميز فى المحافظة والذى شهد بة كافة الزوار سواء المصريين أو الأجانب من مختلف الجنسيات بمشاركة متميزة وبالجهود الذاتية من الأفراد وجمعيات المحافظة على البيئة، وذلك فى كافة المدن وعلى رأسها شرم الشيخ.

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