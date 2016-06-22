مزارعو بنجر السكر بالإسكندرية يشكون انقطاع مياه الرى وإتلاف المحاصيل

يشكو مزارعو منطقة بنجر السكر غرب الإسكندرية من انقطاع مياه الرى التى يستخدموها فى رى المحاصيل والأراضى الزراعية بشكل متكرر ومتواصل يصل إلى 40 يوما، ويفتحها المسئولون لمدة 15 يوما فقط.

وقال محمد سعيد، أحد المزارعين، إنهم تقدموا بشكوى للجمعيات الزراعية وعدد من المسئولين بسبب الانقطاع المتكرر للمياه ولا يوجد رد حتى الآن، ووصل عدد أيام الانقطاع إلى 40 يوما متواصلين ويتم فتحها 15 يوماً منقطعين وبشكل ضعيف؛ مما يسبب فى موت المحاصيل الزراعية.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن منطقة بنجر السكر تعانى من سيطرة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ على مصلحة المزارعين الصغار فى كافة الخدمات، وطالب بضرورة تدخل المسئولين لحماية المزارعين وتوفير لهم مياه الرى لاعتماد 30 % عليهم من المحاصيل الزراعية التى ينتجوها لتوزيعها فى الأسواق المصرية ويستفاد منها المصريون.

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