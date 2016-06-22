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3 أسباب تجعلك تتوقف عن تناول المشروبات الغازية.. تسبب تسوس الأسنان والسمنة

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3 أسباب تجعلك تتوقف عن تناول المشروبات الغازية.. تسبب تسوس الأسنان والسمنة 3 أسباب تجعلك تتوقف عن تناول المشروبات الغازية.. تسبب تسوس الأسنان والسمنة
المشروبات الغازية هى المشروبات المفضلة للملايين من الأطفال والشباب حول العالم، لطعمها الحلو اللطيف تجعل من الصعب حقاً مقاومتها.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مركز الصحة الوطنية والتغذية الأمريكى، منذ 2005-2008، فهناك 50% أن سكان الولايات المتحدة الأمريكية يستهلكون المشروبات الغازية.

وعلى الرغم من اعتبار معظم المكونات فى المشروبات الغازية آمنة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، لكن هناك العديد من المخاطر الخفية التى يمكن أن تتسبب فى آثار جانبية خطيرة.

وفيما يلى أهم 3 أسباب تجعلك تتوقف عن إدمان المشروبات الغازية، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “top10homeremedies”، وتشمل:

1- تسبب تسوس الأسنان


>معظم المشروبات الغازية المتاحة فى السوق تحتوى على حامض الستريك والسكر، والتى تسبب تسوس الأسنان، وكذلك تكون ضارة للعاج والحشوات المركبة، مما يؤدى فى نهاية المطاف إلى تسوس الأسنان.

2- تزيد من مخاطر السمنة


>الكمية المرتفعة من السكر وكذلك المحليات الاصطناعية فى المشروبات الغازية تحتوى على السعرات الحرارية الخفية، وتحفز مجموعة كاملة من الردود الفسيولوجية والهرمونية فى الجسم وهذا يساهم فى ارتفاع الوزن وزيادة محيط الخصر.

3- تقلل من قوة العظام


>تناول المشروبات الغازية يمكن أن يؤدى إلى انخفاض قوة العظام، خاصة لدى الإناث، الذين هم هذا أكثر عرضة لضعف العظام مع التقدم فى السن .

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