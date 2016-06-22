صدق أو لا تصدق.. المدخنون أقل عرضة لمرض الشلل الرعاش

يعانى أكثر من 127 ألف شخص فى بريطانيا من مرض باركنسون "الشلل الرعاش"، الذى ينتج عن موت الخلايا العصبية فى المخ وهذا يؤدى إلى انخفاض حاد فى هرمون الدوبامين.

وكشفت دراسة علمية حديثة أجريت على المدخنين أن فرص الإصابة بمرض الشلل الرعاش منخفضة لديهم لاحتواء السجائر على النيكوتين الذى يعزز الناقل العصبى الذى يسمى الدوبامين.

وفى هذا السياق، أوضح الباحثون أن نصف المدخنين محميون من مرض باركنسون "الشلل الرعاش"، لأن النيكوتين يخفف من أعراض المرض ويحمى خلايا المخ من الموت.

وأشار الباحثون إلى أن النيكوتين يقلل من الحركات العضلية اللاإرادية المعروفة باسم "خلل الحركة"، كما أنه يحمى الخلايا العصبية التالفة من الموت عن طريق زيادة كمية البروتينات فى المخ التى تمنع التهاب الدماغ.

ولكن، حذرت منظمة الصحة العالمية من التدخين لأنه المسبب الأول لسرطان الرئة ويسبب الموت المبكر لأنها تحتوى على العديد من المواد المسببة للأمراض. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “medicalxpress”، وذلك فى الحادى والعشرين من شهر يونيو الحالى.

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