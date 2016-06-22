مفاجأة.. حقنة شهيرة لهشاشة العظام تُثبت فاعليتها فى علاج سرطان الثدى

مفاجأة كبيرة كشفت عنها مؤخرا صحيفة "ذى جارديان" البريطانية بخصوص اكتشاف فوائد إضافية لأحد حقن علاج هشاشة العظام المعروفة، حيث ثبتت فاعليتها فى علاج سرطان الثدى، أحد الأورام الخطيرة والقاتلة، وهو يعد تاسع أكثر الأورام المسببة للوفاة فى مصر حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية WHO.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من معهد والتر وإليزا هول للأبحاث الطبية فى مدينة ملبورن الاسترالية أن حقنة هشاشة العظام تحتوى على المادة الفعالة "denosumab"، وتستخدم مرة كل 6 شهور، وثبت فاعليتها فى مكافحة سرطان الثدى والحد من نمو هذا الورم الخطير.

وتابع الباحثون أن هذا العقار المعروف يساهم بفاعلية فى مكافحة سرطان الثدى لدى السيدات اللاتى يحملن الطفرة الجينية "BRCA1 " بنسبة 87%، ولم تتوقف الفوائد عند هذا الحد، بل ثبت أن حقنة " denosumab" تتمتع بفاعلية فى الحد من خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 50%.

وأوضح الباحثون أن جين " BRCA1 " يساهم بشكل طبيعى فى إنتاج بروتينات تثبط نمو الأورام، ويعمل على إصلاح الحمض النووى DNA، وبالتالى استقرار المادة الوراثية للخلية، بينما تساهم الطفرة التى تصيب هذا الجين فى رفع خطر الإصابة بسرطان الثدى وسرطان المبيض. ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Nature Medicine" خلال شهر يونيو الحالى.

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