بعلامات إشارة المرور.. حارب السمنة بتحديد السعرات الحرارية لوجباتك

قدمت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طريقة جديدة لحساب السعرات الحرارية عن طريق استخدام إشارات المرور، من خلال دراسة حديثة قامت بها مجموعة من الباحثين فى هذه الإدارة.

ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" هذه الدراسة، كوسيلة لتشجيع مرضى السمنة على محاربة الدهون المتراكمة بداخلهم، وقالت الدكتورة "جولى داونز" خبيرة التغذية الصحية من جامعة "كارنيجى ميلون": "نبحث دائما عن أكثر وأفضل الطرق لمساعدة كثيرى الطعام ومرضى السمنة لمساعدتهم على الوصول لأفضل الوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية".

وأضافت: "جاءت نتائج الدراسة بعد تطبيقها على 250 فردت يعانون من السمنة على فترة 6 أسابيع، ومن خلال الوجبات المقدمة لهم استطاعنا وضع علامات إشارات المرور على الوجبات وفقا لسعراتها وتأثيرها على الفرد وزيادة الدهون بجسمه.

وكانت الإشارة الحمراء الخطرة من نصيب الجبن المصنعة مع اللحم التركى المدخن مع البيض المقلى، فهى عالية السعرات الحرارية وتزيد من نسبة الدهون فى الجسم، أما الإشارة الصفراء كانت للوجبات التى لا تشكل خطرا كبيرا والتى يمكن تناولها ولكن بكميات ليست كبيرة، مثل سلطة التونة بصوص المايونيز وسلطة الفواكة، وسلطة الدجاج بالجبن والصوص الإيطالى، والإشارة الخضراء كانت من نصيب ساندوتش لحم التركى المدخن فى خبز القمح الكامل.

وأشارت "جولى" إلى أن الدراسات القادمة ستكون على مجموعة أخرى من أشهر الأكلات التى يتناولها الكثيرون ممن يصابون بداء السمنة للتحكم فى مرضهم والتغلب عليه.

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