عاطلان يحاولان قتل شاب عاتب أحدهم على التدخين فى نهار رمضان بالبحيرة

شهدت قرية بريم التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة مساء أمس واقعة مؤسفة، حيث شرع شابان فى قتل جارهما لمعاتبته لأحدهما على تدخينه فى نهار رمضان.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة ، تلقى إخطارا من العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى يفيد بقيام " محمود ع ذ خ" ومقيم قرية بريم كوم حمادة بمعاتبة أحد جيرانه ويدعى " حمادة ف" على التدخين فى نهار شهر رمضان المبارك وطلب منه أن يبتعد بالسيجارة بعيدا حتى لا يظن أهالى القرية أنه فاطر مثله، فما كان من المتهم الأول إلا أن إستعان بأحد أصدقائه ويدعى "رامى ج " وقام بتكبيل أيدى الأول وقام المتهم الثانى بطعنه فى البطن طعنة نافذة كادت تودى بحياته وتم نقله لمستشفى كوم حمادة العام فى حالة حرجة .

وتمكن رجال المباحث برئاسة العقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث والمقدم محمد أبو غزالة رئيس مباحث مركز كوم حمادة من ضبط المتهمان.

وتحر عن ذلك المحضر 15069 جنح مركز كوم حمادة وجار العرض على النيابة .

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