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كنترولات الثانوية تبدأ غدا تصحيح عينة "الأحياء والاستاتيكا والجغرافيا"

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كنترولات الثانوية تبدأ غدا تصحيح عينة "الأحياء والاستاتيكا والجغرافيا" كنترولات الثانوية تبدأ غدا تصحيح عينة "الأحياء والاستاتيكا والجغرافيا"
تبدأ كنترولات الثانوية العامة على مستوى قطاعات القاهرة وأسيوط والدقهلية والإسكندرية تصحيح العينة العشوائية لكراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة "نظام حديث" فى مواد الاستاتيكا والأحياء والجغرافيا غدا الخميس.

الجدير بالذكر أن نسبة العينة العشوائية تقدر بـ 5% من عدد كراسات الإجابة على مستوى القطاعات، حيث يتم من خلالها قياس نسبة النجاح فى المادة وعدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية فى كل مادة ومقارنة ذلك بالإعدام السابقة.

يشار إلى أن طلاب الثانوية "نظام حديث" امتحنوا أمس الثلاثاء فى الـ 3 مواد وأشادوا بسهولة الأسئلة.


>التعليم: نموذج الإجابات المتداولة لامتحان الاستاتيكا به أجزاء خاطئة
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