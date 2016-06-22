"الغد السورى" يدين تفجيرات الأردن.. ويتمنى ألا تؤثر على اللاجئين بالمملكة

أدان تيار الغد السورى المعارض بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية فى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأخرها تفجير سيارة مفخخة قرب الحدود الأردنية على بعد مئات أمتار من مخيم اللاجئين السوريين فى منطقة الرقبان.

وعزى التيار فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، المملكة الهاشمية قيادة وشعباً فى استشهاد ستة من حرس الحدود الأردنى، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، موضحاً أن المجرمين الذين قاموا بتلك الأعمال الإرهابية هم أعداء للشعبين السورى والأردنى على حد سواء، ويتوجب ملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.

وتمنى تيار الغد السورى ألا تؤثر تلك الأعمال المدانة على أوضاع اللاجئين السوريين الهاربين من بطش نظام الأسد وداعش، كما تمنى لمملكة الأردن الأمن والأمان و دوام الازدهار.

دول ومنظمات عربية ودولية تدين الاعتداء الإرهابى على "الرقبان" بالأردن.. مصر والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا تؤكد الوقوف بجانب عمان.. والجامعة العربية تشيد بجهود المملكة الهاشمية فى مكافحة الإرهاب

>