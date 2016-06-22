48 قتيلا من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى فى اشتباكات مع داعش

أعلنت غرفة عمليات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبي، مساء أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد القتلى فى صفوف قواتها إلى 48 قتيلًا جراء الاشتباكات العنيفة التى تخوضها ضد تنظيم "داعش" فى مدينة سرت.

ونشرت الغرفة، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" الليلة، أسماء القتلى الـ48 الذى قضوا خلال المواجهات التى تعد الأعنف منذ انطلاق العملية المدعومة من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى مايو الماضى لتحرير مدينة سرت من قبضة التنظيم المتطرف.

وتأتى حصيلة الضحايا الأكبر بين قوات "البنيان المرصوص" منذ انطلاقها، بالتزامن مع تقدم كبير أحرزته خلال المواجهات التى تخوضها فى مدينة سرت حيث سيطرت على خمسة مواقع جديدة فى المدينة وفق ما أعلنه المركز الإعلامى للعملية عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

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