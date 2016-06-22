أمل بن عدي: العلاوة تحسّن وضع الدوائر الحكومية التنافسي

أشادت أمل محمد بن عدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للموارد البشرية الحكومية، مؤكدة في ذات الوقت أن قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2016 بشأن تعديل جدول المجموعات الوظيفية المستحقة لعلاوة طبيعة العمل في حكومة دبي، والذي أفضى لإضافة مجموعة وظيفية جديدة مستحقة للعلاوة تتضمن وظائف العمل الجنائي، يأتي استكمالاً لما بدأته الدائرة في عام 2013 بتطبيق علاوة طبيعة العمل.

ونوهت بن عدي للتأثير الإيجابي الكبير لتطبيق علاوة طبيعة العمل على الدوائر الحكومية من خلال تحسين وضعها التنافسي في سوق العمل، مؤكدة أن الدائرة تتابع عن كثب وتراجع باستمرار نتائج نظم وتطبيقات الموارد البشرية مستهدفة بذلك التحسين المستمر لهذه النظم والتطبيقات.