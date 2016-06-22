سيف بن زايد يطلق مبادرة «عبّر عن حبك للإمارات»

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، مبادرة وطنية مجتمعية بتنظيم من برنامج خليفة لتمكين الطلاب "أقدر" تحت عنوان "عبّر عن حبك للإمارات" وتهدف إلى إبراز المحبة والتقدير لدولة الإمارات قيادةً وشعباً. تتألف من 45 عبارة في حب الإمارات تماثل في عددها الذكرى الـ 45 لليوم الوطني لدولة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه الشخصي في توتير: "ضمن مبادرة أقدر، يسعدني إطلاق #عبر_عن_حبك_للإمارات، لتكون ملتقى لمشاعر حب المواطنين والمقيمين ووفائهم لأرض العطاء"، معلناً بذلك انطلاق هذه المبادرة النبيلة التي تشكل فرصة للجميع للتعبير عن حبهم وولائهم للإمارات وقيادتها وشعبها.

من جانبه؛ أكد العقيد الدكتور إبراهيم الدبل المنسق العام للبرنامج أن المبادرة رؤية جديدة تهدف إلى تعميق التواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن حبهم وولائهم الصادق لإمارات العز وقيادتها الرشيدة التي تعمل على تحقيق السعادة والرفاهية لجميع القاطنين على أرض إمارات الخير والمحبة وتوفير مقومات الأمن والاستقرار لهم.

فكرة المبادرة

وأشار الدبل إلى أن فكرة المبادرة تأتي ضمن إطار الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني الـ 45 لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن هذه المناسبة الجميلة العطرة التي تحل على المجتمع الإماراتي في الثاني من ديسمبر من كل عام، تتطلب من الجميع مواطنين ومقيمين التعبير عن حبهم وفخرهم وانتمائهم إلى هذا الحضن الدافئ، الذي نعيش في ظله ونتوحد برايته التي ترفرف عالية بألوانها الأربعة وننعم بالأمن والاستقرار تحت قيادته الحكيمة، وأن نشكّل لوحة وطنية غرّاء تكون نبراساً لغيرها من الأمم والشعوب في إبراز أجمل المعاني الصادقة في حب الوطن وقيادته الحكيمة.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى تمكين جميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين للتعبير عن حبهم للإمارات وقيادتها بطريقتهم الخاصة وتوثيقها ونشرها..

وكذلك فتح قنوات التواصل بين أفراد المجتمع ومختلف مؤسسات الدولة وتعريف المجتمع بالأدوار الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات التي تبذلها على المستوى الإقليمي والعالمي وتوثيق جميع العبارات المسموعة والمقروءة والمرئية التي يشارك بها مواطنو الدولة والمقيمون والسياح تعبيراً عن حبهم للإمارات وقيادتها.

الفئات المستهدفة

وأكد الدبل أن المبادرة تستهدف الطلاب والطالبات في مختلف مدارس وجامعات الدولة الحكومية والخاصة وذلك ضمن سياق تفعيل المحور الثاني من الوثيقة الوطنية الطلابية..

والتي أعدّها برنامج خليفة لتمكين الطلاب مع 50 جهة اتحادية ومحلية، وتتناول المحاور الرئيسة التالية: تنمية المهارات الشخصية للطلاب، غرس الوعي الوطني وحب الوطن في نفوسهم، زيادة وعيهم بمستويات الصحة والسلامة وتعليمهم وسائل الوقاية من الجريمة، كما تستهدف العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع من خلال مراكز التجمع كالأسواق التجارية وأيضاً السيّاح وزوار الدولة.

وأوضح أن المبادرة مؤلفة من 45 عبارة في حب الإمارات، مشيراً إلى أنه تم إعداد 44 عبارة تدور في فلك حب الإمارات وتعرّف المجتمع بالأدوار الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات التي تبذلها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأفاد الدبل أن العبارة ذات الرقم 45 ستكون من نصيب المجتمع وأن البرنامج سيقوم بتوثيق جميع عبارات الحب والتقدير المشاركة من المواطنين والمقيمين وحتى السياح، منوهاً بأن المشاركة متاحة عبر الموقع والتطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، إضافة إلى صناديق المبادرة المنتشرة في أنحاء الدولة، والزيارات الميدانية لكل الجامعات والمدارس والمراكز التجارية وغيرها.

وذكر الدبل أن هناك جوائز تقديرية للمشاركات المتميزة عن فئة جائزة أفضل مشاركة من السفارات والمنظمات بالدولة تعبيراً عن حب الإمارات وجائزة لأفضل تعبير شبابي عن حب الإمارات خارج الدولة من أبناء الدولة وجائزة أفضل إنتاج أدبي عن حب الإمارات وجائزة أفضل إنتاج ثقافي عن حب الإمارات وجائزة أفضل جالية عربية تعبيراً عن حب الإمارات وجائزة أفضل إعلان في الشوارع عن حب الإمارات.