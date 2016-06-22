حمـدان بن محمد: أبناء قواتنا المسلحـة يدافعون عـن الحـق ويدحضون الباطـل

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن اعتزازه بتضحيات الشباب من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة الذين يدافعون عن الحق ويعملون على دحض الباطل وإعادة الشرعية والسلام والاستقرار إلى ربوع الجمهورية اليمنية الشقيقة، من خلال مشاركة قواتنا المسلحة في قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد سموه، لدى زيارته، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مجلسي عزاء الشهيدين البطلين الملازم أول طيار علي محمد طارش الكعبي والملازم طيار محمد ناصر راشد الظاهري اللذين قضيا وارتقيا شهيدين أثناء أدائهما واجبهما الوطني ضمن قوات التحالف العربي في اليمن التي تشارك فيها قواتنا المسلحة البطلة، كلاً على حدة، أكد لذوي الشهيدين البطلين أن قيادتنا الرشيدة تولي جل اهتمامها ورعايتها لشباب الوطن على امتداد مساحة دولتنا الحبيبة.

لكون هذه الشريحة من شعبنا العزيز هي من تتحمل مسؤولية البناء والتنمية وحماية الوطن ومقدراته البشرية والمادية والحضارية.

ثروة

وشدد سموه على أن الشباب هم ثروتنا الحقيقية التي لا تنضب، فقد زرع آباؤهم وأمهاتهم في نفوسهم وقلوبهم حب الأرض وصون العرض والاعتزاز بهويتهم الوطنية والولاء لقيادتهم التي لم ولن تبخل يوماً في جزيل العطاء لكل مواطن ومواطنة وبناء دولة عصرية عزيزة شامخة بإنجازاتها الحضارية والإنسانية محصنة بحكمة قيادتها وسواعد وعقول شبابها من علماء ومدرسين ومثقفين وأطباء ومهندسين وضباط وأفراد ممن ينتمون إلى هذا الوطن وترابه الغالي الذي لا يغلو عليه غالٍ أبداً.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قدم واجب العزاء في الشهيدين البطلين، حيث قام سموه، عصر أمس، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بزيارة مجلس عزاء الشهيد علي محمد الكعبي في منطقة مصفوت في إمارة عجمان، وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي المرحوم بإذن الله تعالى، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما زار سموه مجلس عزاء الشهيد محمد الظاهري في منطقة البطين في مدينة العين، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد المرحوم بإذن الله تعالى، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

قيادتنا الرشيدة تولي جل اهتمامها ورعايتها لشباب الوطن

شبابنا يتحملون مسؤولية البناء والتنمية وحماية الوطن ومقدراته

الآباء والأمهات زرعوا في شبابنا حب الأرض والاعتزاز بالهوية