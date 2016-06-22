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وفاة "خنساء فلسطين" بأحد المستشفيات المصرية بعد صراع مع المرض

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وفاة "خنساء فلسطين" بأحد المستشفيات المصرية بعد صراع مع المرض وفاة "خنساء فلسطين" بأحد المستشفيات المصرية بعد صراع مع المرض
توفت الفلسطينية "فاطمة الشيخ خليل" الملقبة بـ"خنساء فلسطين"، الثلاثاء، عن عمر 75 عاما أثناء رحلة علاج فى أحد المستشفيات المصرية.

ونعت حركة الجهاد الإسلامى الحاجة "خنساء فلسطين" والدة الشهداء القادة فى سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى "محمد وأحمد ومحمود وأشرف وشرف" وكذلك أخيها خضر الجزار وزوج ابنتها خالد عواجة، وعدد آخر من أحفادها خالد الغنام وحسن أبو زيد.

وقالت سرايا القدس فى بيان صحفى مساء الثلاثاء :"إن الحاجة أم رضوان رحلت بعد رحلة حافلة بالخير والعطاء وتنشئة الأبناء على حب الوطن والجهاد فى سبيل الله –تعالى- وقدمت خمسة من أبنائها شهداء على درب الحرية والكرامة وتحرير الأرض ورفع لواء الإسلام العظيم".

ودعت سرايا القدس أن يتغمد روحها الطاهرة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وينزل سكينته وطمأنينته على قلب أهلها وذويها، ويلهمهم جميل الصبر والسلوان.


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