أردوغان يواصل السقوط ويخسر معركة قضائية بألمانيا ضد مؤسسة إعلامية

خسر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الثلاثاء معركة قضائية فى ألمانيا ضد مدير مجموعة إعلامية عملاقة عندما رفضت المحكمة طعنا تقدم به.

وذكر "راديو سوا" الأمريكى، مساء الثلاثاء، أن أردوغان سعى إلى استصدار أمر من المحكمة لمنع "ماثياس دوبفنر" مدير مجموعة "إكسل سبرنجر" الإعلامية الألمانية العملاقة، من تكرار دعمه للفنان الهزلى الذى أهان الرئيس التركى.

وجاءت الدعوى بعد أن نشر "دويفنر" رسالة مفتوحة فى إحدى صحف المجموعة أعرب فيها عن دعمه ليان بوميرمان، الفنان الذى سخر فى برنامج بثته شبكة "ان تى فى نيو" العامة مطلع أبريل الماضى من الرئيس التركى مستخدما إيحاءات جنسية تشمل أطفالا وحيوانات.

ووافقت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" على مباشرة ملاحقات جنائية ضد "بوميرمان" بعد مطالبة تركيا بمقاضاته بسبب القصيدة التشهيرية، وخلال إلقائه القصيدة أقر "بوميرمان" بأنها تتجاوز الحدود القانونية لحرية التعبير وتهدف إلى الاستفزاز.

وفى أحدث حلقة من حلقة قمع الحريات أوقفت السلطات التركية ثلاثة إعلاميين من بينهم ممثل منظمة مراسلون بلا حدود فى تركيا بتهمة بث الدعاية الإرهابية للأكراد وهى تهمة يستخدمها النظام التركى كثيرا لتبرير قمعه لخصومه ومنتقدى سياسته.

- تركيا تاريخ فى انتهاك حرية التعبير.. النظام يواصل شن حملاته لقمع حرية الصحافة.. ومحكمة تركية تسجن 3 نشطاء بتهم الدعايا الإرهابية.. ومراسلون بلا حدود تدين قمع أردوغان.. وخصومه يتهموه بالاستبداد

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