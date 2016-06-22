أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كبيش: الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واجب التنفيذ

Google+ Print
كبيش: الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واجب التنفيذ كبيش: الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واجب التنفيذ
قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إن الحكم الصادر فيه بطلان لتوقيع ممثل المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود مع ، مشيراً إلى أن الاتفاقية وفقاً لهذا الحكم لم تعد قائمة ويترتب على ذلك ترتيب الآثار بأنه لا يجوز العمل بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، مع الإعلاميين عمرو أديب ورانيا بدوى، أنه لم يعد من الممكن الآن عرض اتفاقية ترسيم الحدود على البرلمان لحين أن يتحدد أمر نهائى، موضحاً أن الحكم واجب التنفيذ.

وأشار كبيش، إلى أن الطعن فى ذاته لا يوقف تنفيذ الحكم، إلا إذا لجأت الحكومة إلى الإشكال فى التنفيذ، ولا يكون إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم وهى محكمة القضاء الإدارى.
>

- ننشر النص الكامل لحيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور