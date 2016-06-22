كبيش: الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واجب التنفيذ

قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إن الحكم الصادر فيه بطلان لتوقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ، مشيراً إلى أن الاتفاقية وفقاً لهذا الحكم لم تعد قائمة ويترتب على ذلك ترتيب الآثار بأنه لا يجوز العمل بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، مع الإعلاميين عمرو أديب ورانيا بدوى، أنه لم يعد من الممكن الآن عرض اتفاقية ترسيم الحدود على البرلمان لحين أن يتحدد أمر نهائى، موضحاً أن الحكم واجب التنفيذ.

وأشار كبيش، إلى أن الطعن فى ذاته لا يوقف تنفيذ الحكم، إلا إذا لجأت الحكومة إلى الإشكال فى التنفيذ، ولا يكون إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم وهى محكمة القضاء الإدارى.

>

- ننشر النص الكامل لحيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود

>

>