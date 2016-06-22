حمدان بن محمد يضيف وظائف جديدة لعلاوة طبيعة العمل

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في الشهيدين الملازم أول طيار علي محمد الكعبي والملازم طيار محمد الظاهري اللذين قضيا وارتقيا شهيدين أثناء أدائهما واجبهما الوطني ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتعديل جدول المجموعات الوظيفية المستحقة لعلاوة طبيعة العمل المُلحق بقرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي.

وتضمّن التعديل الذي أورده القرار في الجدول المُرفق به إضافة مجموعة وظيفية جديدة، وهي »وظائف العمل الجنائي« (المجموعة الوظيفية الثالثة)، وحدّد القرار الحد الأقصى للنسبة المئوية لعلاوة طبيعة العمل من الراتب الأساسي للمشمولين في هذه المجموعة بنسبة 100%، وبحد أقصى للاستحقاق الشهري للعلاوة قدره 25 ألف درهم.