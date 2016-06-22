الزمالك لـ في الجول: نحترم باولو ولم نفاوضه

نفى إسماعيل يوسف مدير جهاز الكرة في الزمالك الدخول في مفاوضات مع حسام باولو هداف سموحة والدوري المصري لضمه قبل بداية الموسم المقبل.

وكان باولو صاحب الـ32 عاما قد زعم وجود مفاوضات بين مسؤولي الزمالك وسموحة لضمه، وكشف عن ترحيبه بالانضمام إلى الفريق الأبيض. ( اقرأ تصريحاته )

وقال يوسف لـFilGoal.com: "نحترم باولو وإمكاناته وتصدره لترتيب هدافي الدوري، ولكنه أسلوبه لا يناسب طريقة لعب الزمالك".

وتابع "لم نفاوض باولو أو نتحدث معه من قريب أو من بعيد".

ويتصدر باولو قائمة هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد 16 هدفا، بعدما أنهى الموسم الماضي أيضا هدافا للمسابقة.