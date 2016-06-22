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سمير كمونة يوضح لـ في الجول: 4 أشياء تعلمتها من الجوهري وأفادتني في التدريب

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سمير كمونة يوضح لـ في الجول: 4 أشياء تعلمتها من الجوهري وأفادتني في التدريب سمير كمونة يوضح لـ في الجول: 4 أشياء تعلمتها من الجوهري وأفادتني في التدريب

"هو مثلي الأعلى وعلمني الكثير من الأشياء" هكذا تحدث سمير كمونة المدير الفني السابق لغزل المحلة عن جنرال الكرة المصرية الراحل محمود الجوهري.

سمير كمونة تحدث من قبل لـFilGoal.com عن العديد من المواقف في مسيرته الكبيرة وأبرز اللحظات المؤثرة خلالها والتي كان الجوهري من ضمنها.

طالع أنا سمير كمونة

أنا سمير كمونة (1) - حين "وقف شعر رأسي" في قمة تاريخية.. ونصيحة برازيلية

أنا سمير كمونة (2) – عن هدف قاتل وخدعة الجوهري.. وأحداث غريبة قبل لقب مفاجأة

أنا سمير كمونة (3) – عن عرض برشلونة وتأثير صانع إنجاز اليونان.. وخماسية السعودية

أنا سمير كمونة (4) - عن إيقاف لم يشاهد جوزيه مثله في العالم.. وسبب الأزمة مع البرتغالي

وأجاب المدير الفني السابق للرجاء لـFilGoal.com عن من هو مثله الأعلى والذي أثر في مسيرته بشكل كبير قائلا:"محمود الجوهري".

وواصل"علمني الجوهري العديد من الأشياء التي أفادتني كلاعب ثم كمدرب وأطبقها مع الفرق التي توليت مسؤوليتها".

وتابع"الجوهري علمني أن الالتزام في المران هام للغاية، والحفاظ على الوزن ضروري، والتركيز داخل الملعب والالتزام بالتعليمات أمر لا غنى عنه".

وأكمل"كما أنه كان يساعدنا على معرفة كل شيء عن منافسينا قبل المباراة بـ48 ساعة حتى نخوض المباراة ونحن نعرف كل طرقهم وأساليبهم في اللعب".

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