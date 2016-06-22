خبر في الجول – برج العرب لم يوافق حتى الآن على استقبال مباراة الأهلي والإسماعيلي

رفض استاد برج العرب استقبال سيارة البث الخارجي للتليفزيون المصري للتجهيز لنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي والمقرر لها يوم الجمعة في الدوري.

وكان ثروت سويلم رئيس اتحاد الكرة قد أكد على أن وزارة الداخلية ترفض إقامة المباراة في ملعب آخر غير برج العرب. ( اقرأ تصريحاته )

وسأل FilGoal.com سويلم.. لماذا رفض برج العرب استقبال سيارة التليفزيون المصري؟

وقال سويلم لـFilGoal.com: "بالفعل، لم تصدر الموافقة من الأمانة العامة للقوات المسلحة على استقبال المباراة حتى الآن، ولازلنا في انتظارها في خلال الـ24 ساعة المقبلة".

واستدرك "في حال رفض استقبال المباراة، قد يتم نقلها إلى استاد الإسكندرية خاصة وأن هناك موافقة من اللواء محمود يسري مدير أمن الإسكندرية علي استقبال المباراة".