رسميا - الإسماعيلي يعلن عدم انسحابه من مباراة الأهلي.. ويقترح ملعبا غريبا على الدوري

اقترح محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي خوض مواجهة الأهلي في الملعب الفرعي لاستاد برج العرب والذي يأتي في الجولة 32 بالدوري المصري.

وكان اتحاد الكرة قد أكد أن الأمن حدد ملعب برج العرب لاستضافة لقاء الأهلي والإسماعيلي يوم الجمعة المقبل، إلا أن الدراويش رفضوا وحددوا عدة ملاعب أخرى.

وعقد أبو السعود مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء قال فيه: "الإسماعيلي لن ينسحب من مباراة الأهلي واختيار الملعب حق أصيل لنا".

وأضاف "أقترح لعب المباراة في الاستاد الفرعي لبرج العرب وأن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف المباراة".

"كنت أريد تأجيل المباراة لكن اللاعبين استعدوا نفسيا.. كما طلب مني مسؤولين في الدولة (لم يحدد أسمائهم) عدم الانسحاب من المباراة من أجل مصلحة البلد".

وتابع "مجلس إدارة الإسماعيلي يدافع عن حقه في تحديد ملعبه لأن هذا حقه وحق جماهيره".

وأتم أبو السعود "سأجتمع مع وزير الداخلية وأعرض عليه الملاعب المقترحة الإسماعيلية والسويس والقاهرة وفي حالة الرفض سألعب في برج العرب الفرعي".

ولم يستقبل ملعب برج العرب الفرعي مباريات هذا الموسم الجاري، لكنه ظهر في الموسم الماضي في بعض مباريات فريق الرجاء.

تطور سريع

وفي قرار مفاجيء، عقد مجلس إدارة الإسماعيلي اجتماعا عاجلا عقب المؤتمر الصحفي واتخذوا قرارا عكسيا.

وأوضح أبو السعود لـFilGoal.com: "اتخذ مجلس الإدارة قرارا بالإجماع بعدم السفر للإسكندرية نهائيا سواء الملعب الرئيسي أو الفرعي".

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