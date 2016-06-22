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أخبار الأردن اليوم.. المملكة تعلن المناطق الحدودية مع سوريا عسكرية

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أخبار الأردن اليوم.. المملكة تعلن المناطق الحدودية مع سوريا عسكرية أخبار الأردن اليوم.. المملكة تعلن المناطق الحدودية مع سوريا عسكرية
ركزت أخبار الأردن اليوم على الهجوم الذى استهدف المملكة الأردنية، وإعلان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأردنى المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية المتاخمة لسوريا عسكرية مغلقة.

وأبرزت أخبار الأردن اليوم تأكيد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الأردنية الدكتور محمد المومنى اليوم الثلاثاء، بأن الأردن لن يقوم بإنشاء مخيمات جديدة للاجئين السوريين على أراضى المملكة، ولن يقدم على توسعة المخيمات القائمة.

ونقلت أخبار الأردن اليوم عن المومنى تأكيده إن هجوم الركبان الإرهابى لن يزيدنا إلا إصرارا وعزيمة على محاربة خوارج هذا العصر ، مؤكدا وقوف الأردنيين صفا واحدا فى مواجهة مثل هذه الاعتداءات الجبانة.

وأضاف "إننا حذرنا منذ فترة من تزايد أعداد اللاجئين السوريين الموجودين على حدودنا والذى وصل عددهم حاليا إلى 102 ألف شخص ومعظمهم من مناطق شمال وشمال شرق سوريا التى يتواجد فيها ارهابيو عصابة "داعش" الإرهابية.

وتابع الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية سوف نبحث مع المنظمات الدولية المعنية بشأن إيجاد آليات جديدة من أجل إيصال المساعدات للاجئين السوريين المتواجدين على الحدود مع الاستمرار فى إغلاق تلك المناطق.

فيما تناولت أخبار الأردن اليوم إعلان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأردنى فى بيان اليوم الثلاثاء المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية المتاخمة لسوريا مناطق عسكرية مغلقة.

- المومنى: الأردن لن يقوم بإنشاء مخيمات جديدة للاجئين السوريين
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