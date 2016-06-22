تنظيم قافلة طبية لعلاج مرضى العيون بشمال سيناء

أعلنت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان بسيناء، فى بيان لها، الثلاثاء، تنظيم قافلة طبية لمرضى العيون بشمال سيناء.

وقال إبراهيم سالم رئيس المنظمة، إن القافلة يتم تنظيمها فى الأسبوع القادم بالتعاون مع حملة إبصار التى تستهدف علاج 5 ملايين مريض على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركة ماس الطبية.

وأشار إلى أن محافظ شمال سيناء وافق على رعاية القافلة فى مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، فى إطار الدور الخدمى الذى تقوم به الجمعية لخدمة المجتمع.

- رئيس مدينة رفح: 4 قرى تقع بنطاق قرار الـ2كيلو متر.. وانتهينا من ملف الإنارة

>