"الرى": زراعة الأرز سبب العجز المائى ونعيد استخدام المياه للقضاء على الأزمة

ناشد وليد حقيقى، المتحدث باسم وزارة الرى، المواطنين بترشيد الاستهلاك من المياه، مضيفًا أن المياه فى مصر محدودة ولابد من ترشيد استهلاكها والمحافظة عليها.

وتابع "حقيقى" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عيون مصر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، :"لدينا عجز فى المياه، ومعندناش ماء يكفينا، ونعمل على تغطية هذا العجز من خلال إعادة استخدام المياه مرة أخرى".

وأشار المتحدث باسم وزارة الرى، إلى أن المواطنين يزرعون محاصيل بمساحات كبيرة جدا من الأرز، مما عمل على استهلاك كميات كبيرة من المياه، منوهًا إلى أن الأمور مستقرة فى الوقت الراهن، ونعمل على توفير المياه فى جميع المحافظات.

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