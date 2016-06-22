أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مساعى أوروبية لترتيب لقاء بين الرئيس الإسرائيلى وأبو مازن فى بروكسل

Google+ Print
مساعى أوروبية لترتيب لقاء بين الرئيس الإسرائيلى وأبو مازن فى بروكسل مساعى أوروبية لترتيب لقاء بين الرئيس الإسرائيلى وأبو مازن فى بروكسل
كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه من المحتمل أن يلتقى الرئيس الإسرائيلى رؤوبين ريفلين، خلال زيارته إلى بلجيكا، بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، المتواجد هو أيضا فى بروكسل، وذلك من خلال جهات أوروبية تعمل على تنظيم اللقاء، من بينها رئيس البرلمان الأوروبى مارتين شولتس.

وكان ريفلين أبلغ الأوروبيين موافقته على اللقاء، ومع ذلك أعلن ديوانه بأنه لم يتم تحديد موعد للقاء، فيما قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، إنه تم إطلاع رئيس مسبقا على مساعى الأوروبيين لتنظيم اللقاء وإنه يرحب بذلك.

وكان قد اجتمع ريفلين خلال اليوم الأول من زيارته لبلجيكا أمس الإثنين، بالملك فيليب، وبرئيس الحكومة شارل ميشيل، وخلال اللقاء قال ميشيل، إن بلجيكا ترى فى المبادرة الفرنسية للسلام قناة جديدة لجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات، لكن ريفلين تحدث عن التحديات التى يفرضها الصراع مع الفلسطينيين.

واعتبر ريفلين أنه لا حاجة إلى آليات مثل المبادرة الفرنسية، فرد رئيس الحكومة البلجيكية: "كصديق لدى الحق فى أن أقول لكم أنكم مخطئون، أوروبا لا تنوى فرض اتفاق، وإنما ترغب فى دفع الطرفين إلى المفاوضات، ولهذا فإن بلجيكا تدعم المبادرة الفرنسية".

- نتانياهو يطلب مقابلة كيرى الأسبوع المقبل لإحباط "المبادرة الفرنسية"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان