مساعى أوروبية لترتيب لقاء بين الرئيس الإسرائيلى وأبو مازن فى بروكسل

كشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه من المحتمل أن يلتقى الرئيس الإسرائيلى رؤوبين ريفلين، خلال زيارته إلى بلجيكا، بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، المتواجد هو أيضا فى بروكسل، وذلك من خلال جهات أوروبية تعمل على تنظيم اللقاء، من بينها رئيس البرلمان الأوروبى مارتين شولتس.

وكان ريفلين أبلغ الأوروبيين موافقته على اللقاء، ومع ذلك أعلن ديوانه بأنه لم يتم تحديد موعد للقاء، فيما قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، إنه تم إطلاع رئيس الحكومة مسبقا على مساعى الأوروبيين لتنظيم اللقاء وإنه يرحب بذلك.

وكان قد اجتمع ريفلين خلال اليوم الأول من زيارته لبلجيكا أمس الإثنين، بالملك فيليب، وبرئيس الحكومة شارل ميشيل، وخلال اللقاء قال ميشيل، إن بلجيكا ترى فى المبادرة الفرنسية للسلام قناة جديدة لجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات، لكن ريفلين تحدث عن التحديات التى يفرضها الصراع مع الفلسطينيين.

واعتبر ريفلين أنه لا حاجة إلى آليات مثل المبادرة الفرنسية، فرد رئيس الحكومة البلجيكية: "كصديق لدى الحق فى أن أقول لكم أنكم مخطئون، أوروبا لا تنوى فرض اتفاق، وإنما ترغب فى دفع الطرفين إلى المفاوضات، ولهذا فإن بلجيكا تدعم المبادرة الفرنسية".

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