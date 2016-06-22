بالصور.. ختام بطولة تنس الطاولة بنادى الجالية المصرية بسلطنة عمان

استطاع الوافد الجديد على نادى الجالية المصرية، وردانى حمدى، انتزاع ألقاب الفردى والزوجى والفرق لبطولة تنس الطاولة الرمضانية، لنادى الجالية المصرية بسلطنة عمان بإشراف اللجنة الرياضية، وقدم طرفا المباراة النهائية فى الفردى وردانى ومحمود سامى، عرضا قويا أمتع الحضور وتبادلا الهجوم والفوز بالنقاط، إلا أن خبرة وردانى الطويلة رجحت كفته، وفاز بالمركز الثالث سليم سعد، وحل رابعا أحمد سالم.

وفى فئة الزوجى، فاز فريق الأبطال باللقب المكون من وردانى ومحمود سامىن تلاه فريق hammer gym المكون من سليم سعد ومحمد عبد الرحيم، وفى فئة الفرق فاز فريق hammer gym ،سليم ووردانى باللقب، بعد تغلبهما على محمود سامى وأحمد رجب.

هذا وأعقب المباراة النهائية حفل توزيع الجوائز بحضور أعضاء مجلس إدارة النادى، والدكتور محمد مخلوف مشرف اللجنة الرياضية بالنادى، وأشاد الحضور بالمستوى الفنى العالى للاعبين والروح الطيبة السائدة بين اللاعبين على مدار عشرة أيام عمر البطولة.

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