وزارة الداخلية التونسية تعلن تفكيك شبكة تكفيرية من 4 أفراد فى المهدية

تمكنت قوات الداخلية التونسية بمدينة المهدية، شمال شرق البلاد، اليوم الثلاثاء، من تفكيك خلية تكفيرية خطيرة تتكون من 4 عناصر من سكان محافظة المهدية واعتقال أفرادها.

وأفادت "الداخلية" التونسية فى بيان صحفى أنه ومن خلال الأبحاث الأولية، تبين أن عناصر المعتقلين بايعت تنظيم "داعش" الإرهابى، وبدأت التحضير للقيام بعمليات نوعية فردية تستهدف أماكن حساسة بالجهة، مشيرة إلى أن المجموعة قامت بتحضير مواد أولية خطيرة لصنع قنابل تقليدية.

وأكدت الداخلية أنه قد تمت إحالة الموقوفين إلى "الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب" بالعاصمة التى تولت الاحتفاظ بهم، بعد استشارة النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب.

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