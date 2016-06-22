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وزير الخارجية الأردنى لـCNN: هجوم الرقبان شمال المملكة الأول من نوعه

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وزير الخارجية الأردنى لـCNN: هجوم الرقبان شمال المملكة الأول من نوعه وزير الخارجية الأردنى لـCNN: هجوم الرقبان شمال المملكة الأول من نوعه
قال وزير الخارجية الأردنى، ناصر جودة، إن هجوم الرقبان فى شمال شرق المملكة قرب الحدود السورية، الثلاثاء، كان "الأول من نوعه".

وأضاف جودة فى مقابلة حصرية مع CNN، أن السيارة المفخخة التى استهدفت موقعا عسكريا متقدما لخدمات اللاجئين السوريين فى منطقة الرقبان فى شمال شرق المملكة قرب الحدود السورية، أدت إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين، حيث انطلقت من الجانب السورى للحدود فى منطقة وصفها بأنها خطرة وشهدت "مجموعة من الناس آتية من الشمال والجزء الشمالى الشرقى من سوريا."

وتابع وزير الخارجية الأردنى: "لسنا بحاجة إلى حادث بشع، وهجوم شنيع مثل ذلك، ليدرك الناس متطلباتنا الأمنية، وأننا استضفنا 1.3 مليون سورى،" واستطرد: "بالنسبة لدولة مثل الأردن بمواردها الضئيلة، أعتقد أنها فعلت أكثر بكثير من العديد من البلدان الأقوى اقتصاديا وسياسيا."


>- دول ومنظمات عربية ودولية تدين الاعتداء الإرهابى على "الرقبان" بالأردن.. مصر والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا تؤكد الوقوف بجانب عمان.. والجامعة العربية تشيد بجهود المملكة الهاشمية فى مكافحة الإرهاب
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مصر 365

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