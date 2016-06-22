برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 22/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>الحياة العملية لمواليد برج الحوت ستشهد عدد من المشاكل العابرة التى تستطيع ان تحلها بهدوء بفضل شخصيتك الاجتماعية ، والذكاء فى التعامل سيفيدك فى ههذ الفترة .>حياة برج الحوت العاطفية جيدة لكن عليك ان تتخلص من الحساسية المفرطة التى قد تضعك انت و شريكك الفترة المقبلة فى سلسلة من المشاكل .>لمواليد برج الحوت عليك التخلص من حالات الارق الشديد الذى مازلت تعانى منها منذ فترة طويل ، و لأفضل نتيجة استشير طبيب مختص ، و لا تجعل التوتر يكون سبب فى اضطراب حالتك الصحية.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن الفترة المقبلة ستحمل لك العديد من المخاوف التى ستلاحق تفكيرك بخصوص الصعيد العائلى الذى يعمه المشاكل منذ فترة قصيرة.