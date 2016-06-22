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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 22/6/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 22/6/2016 برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 22/6/2016

على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج الحوت ستشهد عدد من المشاكل العابرة التى تستطيع ان تحلها بهدوء بفضل شخصيتك الاجتماعية ، والذكاء فى التعامل سيفيدك فى ههذ الفترة .

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج الحوت العاطفية جيدة لكن عليك ان تتخلص من الحساسية المفرطة التى قد تضعك انت و شريكك الفترة المقبلة فى سلسلة من المشاكل .

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الحوت عليك التخلص من حالات الارق الشديد الذى مازلت تعانى منها منذ فترة طويل ، و لأفضل نتيجة استشير طبيب مختص ، و لا تجعل التوتر يكون سبب فى اضطراب حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن الفترة المقبلة ستحمل لك العديد من المخاوف التى ستلاحق تفكيرك بخصوص الصعيد العائلى الذى يعمه المشاكل منذ فترة قصيرة.

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مصر 365

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