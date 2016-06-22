حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 22 يونيو 2016

برج الثور حظك اليوم الأربعاء 22/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفي:



>برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 22/6/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 22 يونيو 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 22 يونيو

برج الدلو على الصعيد المهنى..

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى ..



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 22 يونيو 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 22 يونيو

برج العذراء على الصعيد المهنى..

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..



>على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 22 يونيو 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 22/6/ 2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

برج الجدى على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 22 يونيو

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..



>برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 22\6\2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:



>برج الحمل على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 22/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب



>حظك اليوم برج القوس الأربعاء 22/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

> الحياة العملية لمواليد برج الثور فى طريقها للاستقرار لكن عليك ان تكون اكثر هدوءا وتستوعب الظروف التى تحيطك وتسعى لتحظى السلبى منها ، فإصرارك على النجاح سيجعلك تبذل المزيد من المجهود الفترة المقبلة .>حياة برج الثور العاطفية غير مستقرة على الإطلاق هذه الفترة ، ومن الحكمة ان تعمل جاهدا لدعم هذه العلاقة وجعلها تعود من جديد للاستقرار والهدوء.>لمواليد برج الثور انت فى حاجه للاهتمام بحالتك الصحية ، فنومك لعدد قليل من الساعات يسبب لك التوتر على مدار اليوم وهو ما سيؤثر سلبا على حياتك اليومية فى العمل وعلى الصعيد العائلى .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان الفترة المقبلة ستتحسن الأجواء التى تحيطك و تجد مفاجآت سارة قد تغير مجرى حياتك ، إلا ان عيك الحلى بالصبر.>الحياة العملية لمواليد برج الحوت ستشهد عدد من المشاكل العابرة التى تستطيع ان تحلها بهدوء بفضل شخصيتك الاجتماعية ، والذكاء فى التعامل سيفيدك فى ههذ الفترة .>حياة برج الحوت العاطفية جيدة لكن عليك ان تتخلص من الحساسية المفرطة التى قد تضعك انت و شريكك الفترة المقبلة فى سلسلة من المشاكل .>لمواليد برج الحوت عليك التخلص من حالات الارق الشديد الذى مازلت تعانى منها منذ فترة طويل ، و لأفضل نتيجة استشير طبيب مختص، ولا تجعل التوتر يكون سبب فى اضطراب حالتك الصحية.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن الفترة المقبلة ستحمل لك العديد من المخاوف التى ستلاحق تفكيرك بخصوص الصعيد العائلى الذى يعمه المشاكل منذ فترة قصيرة.>سوف تحقق هدفا كبيرا طالما سعيت لأجله اليوم، ومن المتوقع أن تشغل موقعًا جديدًا فى العمل مما يعزز ثقتك بنفسك وقدرتك على الأداء المستقل.>من المحتمل أن تكون مشغولا بأمور أخرى، وتمنح اهتماما أقل لشريك حياتك، ولكنك ستحصل على الكثير من الدعم العملى والعاطفى من شريك حياتك. لذلك، تأكد من إظهار التقدير الخاص بك، حتى لو كان بشكل محدود.>العافية ليست مجرد حالة من الجسم ولكن أيضا حالة ذهنية واليوم هو أفضل يوم لتعرف ذلك لقد حان الوقت لإزالة فوضى عقلك وتتصالح مع من أنت حقا. وسوف تشعر بالرضا الذى هرب منك لفترة طويلة.>الراحة والاسترخاء هى شعاراتك لهذا اليوم خاصة أنك مررت بأوقات صعبة فى الأيام القليلة الماضية، والآن حان الوقت لجنى ثمار العمل الخاص بك. لا تخطط لحفلة كبيرة. وبدلا من ذلك، تأخذ يوم واحد من التأمل الهادئ.>الخروج عن المألوف من أهم ما يميز مولود الدولن تفضل دائماص أن تكون مختلفاً عن الآخرين، واليوم تتاح لك الفرصة لتثب تميزك وقدرتك على الإبداع فى محيط عملك، والترقيات ستكون فى انتظارك قريباً إن استمر أدائك المهنى هكذا.>الاستخفاف بمشاعر الآخرين يجعلك دون شخص غير مرغوب فيه عند الكثيرين، مراعاة المشاعر وتوقيت الحديث، لا يحتاج إلى ذكاء خبيث يجيد مولود الدلو ممارستهن لكنه يحتاج إلى قلب سليم ومشاعر يقظة تنبهك بمتى وكيف يقال الكلام وفى أى الظروف يقال.>التدخين و إدمان الإنترنت سيكونا طريقك إلى معاناة صحية كثيرة من خلال مجموعة من المشكلات التى ستحدث لك مثل ضعف النظر و حالات الصداع المزمن، فضلاً عن امراض الرئة والصدر التى بدأت أن تتفاقم وتظهرا مؤشراتها عليك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يقضى فترة صعبة يكون فيها محل اهتمام كثير من الأشخاص الذين يلاحظون استخفافه بمشاعر المقربين له، ويتفنن فى كيف يؤذيهم بكلامه الذى يقال فى أوقات خاطئة، مراجعة نفسك ستكون أهم الأشياء التى يجب ان تفعلها حالياً.>التوازن هو الموضوع الرئيسى الخاص بك اليوم ومحاولة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات الخاصة بك. تستطيع البدء فى البحث عن وظيفة ثانية لتحقيق هذا التوازن ومن المحتمل أن تتعثر فى فرصة جيدة للغاية اليوم. وفى الوقت نفسه، سوف تكون ناجحا فى محاولة السيطرة على النفقات الخاصة بك.>أنت فى طريقك إلى الفهم الواضح للغاية لما تريد، وتتوقع من علاقتك. قد تدرك أن أهدافك لا تتزامن مع شريك حياتك. ومع ذلك، قبل اتخاذ أى خطوة جذرية، يجب أن تحاول لترتيب هذا الأمر عن طريق الحوار.>اليوم هو الانسب لاتخاذ خطوة جريئة نحو تحسين صحتك تستطيع الانضمام إلى صف لممارسة التمارين الرياضية اليوم، أو يمكنك البدء فى اتباع نظام غذائى صارم، ولكن سوف تكون قادرا على التمسك بروتينك بكل سهولة. كما يمكنك أيضا بدء التدريبات للصحة النفسية مثل التأمل وممارسة التنفس.>جو من الهدوء يسود فى المنزل اليوم، وسوف تتراجع التوترات إلى المقعد الخلفي. عليك أن تجد طرقا جديدة للتعامل مع الإحباط فى الحياة، والذى يحدث تدريجيا لأسباب مختلفة.>قرارات هامة عليك أن تتراجع عنها الآن بعد أن رأيت كثير من العلامات التى تعطيك إشارات أن تفكيرك كان فى الطريق الخاطئ، التراجع عن الأفكار الخاطئة هو الأفضل حالياً، حتى لا تندم بعد ذلك على نتائج تنفيذ هذه القرارات، وتتحمل تبعاتها.>التمس لأخيك سبعين عذراء هذا هو منطق مولود العذراء فى حياته، لا تنتظر من المحيطين بك أن يتعاملون معك بنفس المنطق، والتأكيد على تبرير موقفك لن يفيد حالياً، اكتفِ بثقتك فى نفسك ولا تجعل الآخرين يجبروك على التصرف بشكل معين كى ترضيهم.>الحساسية وأمراض الصدر ستكون رفيقتك فى الفترة القادمة تحتاج إلى اتخاذ كثير من الخطوات الطبيةن التى تعتبر زيارة الطبيب من أهمها، حتى لا تجد نفسك طريح الفراش قريباً، تعامل مع مشكلاتك الصحية باهتمام أكثر من والتزم بتعليمات الطبيب.>يتوقع علامء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة ضغط نفسى وتوتر فى حياته العملية والاجتماعية خاصة أن المحيطين به يجبروه على التعامل بشخصية بعيدة تماماً عن شخصيته، لكن الظروف حالياً لا تناسب مثل هذه التصرفات فعليك أن تتصرف بطبيعتك.>يسيطر عليك فى العمل شعور بالاستياء والملل من العمل، ومع ذلك، سيكون من التهور أن تترك وظيفتك الآن. هذه المشاعر عابرة فتجنب اتخاذ أى قرارات كبيرة فى مسيرتك المهنية اليوم والتى من المحتمل أن تكون مضللة.>قد تقابل شخص يناسبك بشكل جيد كشريك ولكن لديك بعض المعوقات العقلية والأفكار فى رأسك حول ما يمكن لكل منكما تقديمه للاخر، ولكن الحب لا تتطلب ذلك. حتى إذا كنت تريد أن تحب وتريد أن تكون محبوبا يجب أن تتخلى عن هذا الفكر.>تعتمد نمط حياة متوازن من وقت لآخر، وتحب الحياة الجيدة ولكنك تتجاهل صحتك وهو ما يجعلك عاجزًا عن الاستمتاع بأسلوب حياة مميز>تشعر بالملل والاحباط وربما هذا مؤشر لأنه حان الوقت لتجربة شيء جديد لاخراج أفضل ما فيك! هذا وسوف تعطيك هذه التجربة راحة من روتينك العادى والرتيب كذلك.>أن تحصل على فرصة عمل جيدة، فهذا يعنى أنك تحتاج إلى كثير من الجهد والبحث، وهذا لا يعنى أن تترك العمل الذى أنت فيه، فهذا أمر يعرضك لكثير من المخاطرة، استمر فى عملك، وفى الوقت ذاته ابحث عن آخر، وطور من نفسك حتى عندما تأتى الفرصة تقتنصها.>تحتاج إلى الاهتمام بشكل أكبر بشريك حياتك حتى لا يضيع من بين أيديك، وهذا يحتاج منك التعبير بطريقة غير اعتيادية عن عواطفك ومشاعرك، فروتين الحياة ومللها يقتل الحب، إن لم نتغلب على ذلك .>إهمال الصحة يؤدى إلى نتائج وخيمة، لذلك عليك أن تقتطع من وقتك بعض الوقت لممارسة الرياضة، أمر مهم أخر يجب الانتباه إليه هو شرب المياه، فله مفعول السحر على الصحة وعلى نشاطك.>السعادة شعور لا ينتج سوى من تحقيق التوازن فى الحياة، فشعورك بالتقصير فى أى جانب من جوانب حياتك سيشعرك طوال الوقت بعد الرضا، لذلك عليك أن تحاول ألا يأتى جانب من جوانب حياتك على الآخر، إذ ذاك فقط ربما تجد السعادة .>تحتاج إلى مزيد من الثقة فى النفس و التحكم فى انفعالاتك التى تصدرها بناءً على تصرفات عدد من الأشخاص المزعجين بالنسبة لك، مما ينعكس على ادائك المهنى الذى أصبح متذبذب فى الفترة الأخيرة، تحتاج إلى تهدئة الأجواء واستعادة قوتك الذهنية وأفكارك المبدعة.>التأكيد على ضرورة تواجد والدتك فى حياتك يعطيك شعور بالأمان دائماً، وتحتاج إلى إراحة أفكار الوسوسة والتشاؤم التى تجعلك دائم الخوف على أهلك وأصدقائك، و التعامل مع أفكارك بشىء من المرونة حتى لا تجد نفسك تسير وراء فكرة الوسوسة فقط.>التخلى عن مواقف صحية بعينها بعد ان استمعت لحديث الآخرين بشأن نوع من العلاج يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، التمسك بمبادئك سيزيد من مناعتك النفسية ومن ثم البدنية، وحاول ان تبتعد عن فتاوى الآخرين و تجاربهم التى لا تمت للطب بصلة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش حالة صحية متدهورة بعد أن يستمع إلى خرافات أسطورية لا علاقة لها بالطب، والخوف الدائم على الأهل و الأبناء يزيد من توترك وقلقك الدائمن فقط تحتاج إلى أخذ قسط كافى من الراحة.>حتى تعيش حياتك، وتجد وقتاً لممارسة الأنشطة الحياتية المختلفة، عليك أن تنجز عملك فى الوقت المحدد، فهذا أمر ضرورى لاتزانك النفسى، وحافز كبير حتى تستطيع إنجازه، وعندما تنجزه عليك مكافأة نفسك، حتى تشعر بفارق بين تلك الأيام التى لا تنجز فيها أى شىء، وبين تلك التى تنجز فيها كثيراً.>عندما تكون من النوع الذى لا يسامح بسهولة، ولا تعود ثقته فى الآخرين بسرعة، فهذا يعنى أنك تحتاج إلى مزيد من الوقت، ولكن لا يعنى أن تغلق الباب فى وجه شريك حياتك الذى أخطأ فى حقك، فالجميع يخطىء، اترك له الباب مفتوحاً، واتركه لنفسك أيضاً حتى تستطيع مسامحته، ومع الوقت، وبالتصرفات الجيدة كل شىء يُحل.>عليك التسلح بالثقافة الطبية التى تمكنك من علاج ما يمكن علاجه إذا تعرضت أنت أو غيرك إلى مكروه، يمكنك أخذ دورة فى الإسعافات الأولية، حتى تتمكن من معرفة ما يجب فعله فى الوقت المناسب، هذا أمر مهم للغاية.>الحياة مغامرة، فلا تستسلم لشعورك الدائم بالرغبة فى السير إلى جانب الحائط، فهذا لا يعنى سوى أنك ستظل تقليدياً طوال العمر، فكر، وابدع، وغامر حتى تسعد .> الحياة العملية لمواليد برج العقرب جيدة ، فستفاجئ الفترة المقبلة بتكليفك الكثير من المهام الكبرى والتى ستضعك تحت تركيز الاضواء من قبل مديريك ، لا تتردد فى اخذ قرارات حاسمة ستعود على حياتك العملية بشكل ايجابى .>حياة برج العقرب العاطفية تسودها التوترات و الاضطرابات ، فكذبك وأنانيتك تضع العلاقة فى اطار صعب الوصول من خلاله للاستقرار، عليك التصرف بالحكمة وتكون أكثر وضوحا مع شريكك.>لمواليد برج العقرب حالتك الصحية جيدة لحد ما ، فمع حلول شهر رمضان أصبحت حالتك الصحية فى تحسن بعد ان تجنبت العادات الغذائية السيئة مثل تناول المأكولات الدسمة والحلويات بكميات كبيرة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب انك فى حاجة لبدء مشروع جديد سيجلب لك الكثير من المكاسب المالية ، فلا تتردد فى خوض تجارب عملية جديدة ربما تستطيع تحقيق الكثير من النجاحات .>جو من الصداقة والعلاقات الودية يسود فى عملك اليوم وتستمع حقًا بالقيام ببعض المهام بالمشاركة مع الأصدقاء ومن المحتمل أن تتلقى منهم الكثير من الدعم. يجب الانتهاء من كل المشاريع والمهام المعلقة اليوم فهو مناسب جدا لذلك.>لقد كنت مشغول بشكل كبير فى الآونة الأخيرة مما جعلك تهمل أمورك العاطفية بشكل كبير هذا وقت مناسب للاتصال بحبيبك والاتفاق على مواعيد للخروج معًا وتقضية بعض الأوقات السعيدة بعيدًا عن جو التوتر.>انشغالك الكثير يؤثر على صحتك بالسلب اليوم وقت مناسب لتهتم بصحتك فيحذرك الفلك من أزمة صحية مفاجئة فى الأيام القادمة إن لم تنتبه بشكل كبير>هذا هو الوقت المناسب لتتحمل المسئولية وسوف تجد الكثير من العون من أصدقائك المقربين. تدخل فى مرحلة مهمة من حياتك بدءً من اليوم عليك أن تكثف جهودك حتى تصل للنجاحات المنشودة.