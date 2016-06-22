برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 22 يونيو

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تحتاج إلى مزيد من الثقة فى النفس و التحكم فى انفعالاتك التى تصدرها بناءً على تصرفات عدد من الأشخاص المزعجين بالنسبة لك، مما ينعكس على ادائك المهنى الذى أصبح متذبذب فى الفترة الأخيرة، تحتاج إلى تهدئة الأجواء واستعادة قوتك الذهنية وأفكارك المبدعة.>التأكيد على ضرورة تواجد والدتك فى حياتك يعطيك شعور بالأمان دائماً، وتحتاج إلى إراحة أفكار الوسوسة والتشاؤم التى تجعلك دائم الخوف على أهلك وأصدقائك، و التعامل مع أفكارك بشىء من المرونة حتى لا تجد نفسك تسير وراء فكرة الوسوسة فقط.>التخلى عن مواقف صحية بعينها بعد ان استمعت لحديث الآخرين بشأن نوع من العلاج يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، التمسك بمبادئك سيزيد من مناعتك النفسية ومن ثم البدنية، وحاول ان تبتعد عن فتاوى الآخرين و تجاربهم التى لا تمت للطب بصلة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش حالة صحية متدهورة بعد أن يستمع إلى خرافات أسطورية لا علاقة لها بالطب، والخوف الدائم على الأهل و الأبناء يزيد من توترك وقلقك الدائمن فقط تحتاج إلى أخذ قسط كافى من الراحة.