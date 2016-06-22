برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 22 يونيو

برج العذراء على الصعيد المهنى..

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>قرارات هامة عليك أن تتراجع عنها الآن بعد أن رأيت كثير من العلامات التى تعطيك إشارات أن تفكيرك كان فى الطريق الخاطئ، التراجع عن الأفكار الخاطئة هو الأفضل حالياً، حتى لا تندم بعد ذلك على نتائج تنفيذ هذه القرارات، وتتحمل تبعاتها.>التمس لأخيك سبعين عذراء هذا هو منطق مولود العذراء فى حياته، لا تنتظر من المحيطين بك أن يتعاملون معك بنفس المنطق، والتأكيد على تبرير موقفك لن يفيد حالياً، اكتفِ بثقتك فى نفسك ولا تجعل الآخرين يجبروك على التصرف بشكل معين كى ترضيهم.>الحساسية وأمراض الصدر ستكون رفيقتك فى الفترة القادمة تحتاج إلى اتخاذ كثير من الخطوات الطبيةن التى تعتبر زيارة الطبيب من أهمها، حتى لا تجد نفسك طريح الفراش قريباً، تعامل مع مشكلاتك الصحية باهتمام أكثر من والتزم بتعليمات الطبيب.>يتوقع علامء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة ضغط نفسى وتوتر فى حياته العملية والاجتماعية خاصة أن المحيطين به يجبروه على التعامل بشخصية بعيدة تماماً عن شخصيته، لكن الظروف حالياً لا تناسب مثل هذه التصرفات فعليك أن تتصرف بطبيعتك.