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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 22\6\2016

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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 22\6\2016 برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 22\6\2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:


>حتى تعيش حياتك، وتجد وقتاً لممارسة الأنشطة الحياتية المختلفة، عليك أن تنجز عملك فى الوقت المحدد، فهذا أمر ضرورى لاتزانك النفسى، وحافز كبير حتى تستطيع إنجازه، وعندما تنجزه عليك مكافأة نفسك، حتى تشعر بفارق بين تلك الأيام التى لا تنجز فيها أى شىء، وبين تلك التى تنجز فيها كثيراً.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:


>عندما تكون من النوع الذى لا يسامح بسهولة، ولا تعود ثقته فى الآخرين بسرعة، فهذا يعنى أنك تحتاج إلى مزيد من الوقت، ولكن لا يعنى أن تغلق الباب فى وجه شريك حياتك الذى أخطأ فى حقك، فالجميع يخطىء، اترك له الباب مفتوحاً، واتركه لنفسك أيضاً حتى تستطيع مسامحته، ومع الوقت، وبالتصرفات الجيدة كل شىء يُحل.

برج الحمل على الصعيد الصحى:


>عليك التسلح بالثقافة الطبية التى تمكنك من علاج ما يمكن علاجه إذا تعرضت أنت أو غيرك إلى مكروه، يمكنك أخذ دورة فى الإسعافات الأولية، حتى تتمكن من معرفة ما يجب فعله فى الوقت المناسب، هذا أمر مهم للغاية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>الحياة مغامرة، فلا تستسلم لشعورك الدائم بالرغبة فى السير إلى جانب الحائط، فهذا لا يعنى سوى أنك ستظل تقليدياً طوال العمر، فكر، وابدع، وغامر حتى تسعد .
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مصر 365

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