برج الثور حظك اليوم الأربعاء 22/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> الحياة العملية لمواليد برج الثور فى طريقها للاستقرار لكن عليك ان تكون اكثر هدوءا وتستوعب الظروف التى تحيطك وتسعى لتحظى السلبى منها ، فإصرارك على النجاح سيجعلك تبذل المزيد من المجهود الفترة المقبلة . على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الثور العاطفية غير مستقرة على الإطلاق هذه الفترة ، ومن الحكمة ان تعمل جاهدا لدعم هذه العلاقة وجعلها تعود من جديد للاستقرار والهدوء. برج الثور على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الثور انت فى حاجه للاهتمام بحالتك الصحية ، فنومك لعدد قليل من الساعات يسبب لك التوتر على مدار اليوم وهو ما سيؤثر سلبا على حياتك اليومية فى العمل وعلى الصعيد العائلى . توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان الفترة المقبلة ستتحسن الأجواء التى تحيطك و تجد مفاجآت سارة قد تغير مجرى حياتك ، إلا ان عيك الحلى بالصبر.

شبكةعيونالإخبارية

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