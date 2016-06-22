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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 22/6/2016

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 22/6/2016 برج الثور حظك اليوم الأربعاء 22/6/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


> الحياة العملية لمواليد برج الثور فى طريقها للاستقرار لكن عليك ان تكون اكثر هدوءا وتستوعب الظروف التى تحيطك وتسعى لتحظى السلبى منها ، فإصرارك على النجاح سيجعلك تبذل المزيد من المجهود الفترة المقبلة .

على الصعيد العاطفي:


>حياة برج الثور العاطفية غير مستقرة على الإطلاق هذه الفترة ، ومن الحكمة ان تعمل جاهدا لدعم هذه العلاقة وجعلها تعود من جديد للاستقرار والهدوء.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الثور انت فى حاجه للاهتمام بحالتك الصحية ، فنومك لعدد قليل من الساعات يسبب لك التوتر على مدار اليوم وهو ما سيؤثر سلبا على حياتك اليومية فى العمل وعلى الصعيد العائلى .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان الفترة المقبلة ستتحسن الأجواء التى تحيطك و تجد مفاجآت سارة قد تغير مجرى حياتك ، إلا ان عيك الحلى بالصبر.

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مصر 365

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