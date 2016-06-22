برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 22/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

> الحياة العملية لمواليد برج العقرب جيدة ، فستفاجئ الفترة المقبلة بتكليفك الكثير من المهام الكبرى والتى ستضعك تحت تركيز الاضواء من قبل مديريك ، لا تتردد فى اخذ قرارات حاسمة ستعود على حياتك العملية بشكل ايجابى .>حياة برج العقرب العاطفية تسودها التوترات و الاضطرابات ، فكذبك وأنانيتك تضع العلاقة فى اطار صعب الوصول من خلاله للاستقرار، عليك التصرف بالحكمة وتكون أكثر وضوحا مع شريكك.>لمواليد برج العقرب حالتك الصحية جيدة لحد ما ، فمع حلول شهر رمضان أصبحت حالتك الصحية فى تحسن بعد ان تجنبت العادات الغذائية السيئة مثل تناول المأكولات الدسمة والحلويات بكميات كبيرة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب انك فى حاجة لبدء مشروع جديد سيجلب لك الكثير من المكاسب المالية ، فلا تتردد فى خوض تجارب عملية جديدة ربما تستطيع تحقيق الكثير من النجاحات .