برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 22/6/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:
> الحياة العملية لمواليد برج العقرب جيدة ، فستفاجئ الفترة المقبلة بتكليفك الكثير من المهام الكبرى والتى ستضعك تحت تركيز الاضواء من قبل مديريك ، لا تتردد فى اخذ قرارات حاسمة ستعود على حياتك العملية بشكل ايجابى .
على الصعيد العاطفي:
>حياة برج العقرب العاطفية تسودها التوترات و الاضطرابات ، فكذبك وأنانيتك تضع العلاقة فى اطار صعب الوصول من خلاله للاستقرار، عليك التصرف بالحكمة وتكون أكثر وضوحا مع شريكك.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج العقرب حالتك الصحية جيدة لحد ما ، فمع حلول شهر رمضان أصبحت حالتك الصحية فى تحسن بعد ان تجنبت العادات الغذائية السيئة مثل تناول المأكولات الدسمة والحلويات بكميات كبيرة.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب انك فى حاجة لبدء مشروع جديد سيجلب لك الكثير من المكاسب المالية ، فلا تتردد فى خوض تجارب عملية جديدة ربما تستطيع تحقيق الكثير من النجاحات .
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