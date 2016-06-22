أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 22 يونيو 2016

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 22 يونيو 2016 برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 22 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>التوازن هو الموضوع الرئيسى الخاص بك اليوم ومحاولة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات الخاصة بك. تستطيع البدء فى البحث عن وظيفة ثانية لتحقيق هذا التوازن ومن المحتمل أن تتعثر فى فرصة جيدة للغاية اليوم. وفى الوقت نفسه، سوف تكون ناجحا فى محاولة السيطرة على النفقات الخاصة بك.

على الصعيد العاطفي:


>أنت فى طريقك إلى الفهم الواضح للغاية لما تريد، وتتوقع من علاقتك. قد تدرك أن أهدافك لا تتزامن مع شريك حياتك. ومع ذلك، قبل اتخاذ أى خطوة جذرية، يجب أن تحاول لترتيب هذا الأمر عن طريق الحوار.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>اليوم هو الانسب لاتخاذ خطوة جريئة نحو تحسين صحتك تستطيع الانضمام إلى صف لممارسة التمارين الرياضية اليوم، أو يمكنك البدء فى اتباع نظام غذائى صارم، ولكن سوف تكون قادرا على التمسك بروتينك بكل سهولة. كما يمكنك أيضا بدء التدريبات للصحة النفسية مثل التأمل وممارسة التنفس.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>جو من الهدوء يسود فى المنزل اليوم، وسوف تتراجع التوترات إلى المقعد الخلفي. عليك أن تجد طرقا جديدة للتعامل مع الإحباط فى الحياة، والذى يحدث تدريجيا لأسباب مختلفة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى