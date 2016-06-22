برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 22 يونيو 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>التوازن هو الموضوع الرئيسى الخاص بك اليوم ومحاولة تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات الخاصة بك. تستطيع البدء فى البحث عن وظيفة ثانية لتحقيق هذا التوازن ومن المحتمل أن تتعثر فى فرصة جيدة للغاية اليوم. وفى الوقت نفسه، سوف تكون ناجحا فى محاولة السيطرة على النفقات الخاصة بك.>أنت فى طريقك إلى الفهم الواضح للغاية لما تريد، وتتوقع من علاقتك. قد تدرك أن أهدافك لا تتزامن مع شريك حياتك. ومع ذلك، قبل اتخاذ أى خطوة جذرية، يجب أن تحاول لترتيب هذا الأمر عن طريق الحوار.>اليوم هو الانسب لاتخاذ خطوة جريئة نحو تحسين صحتك تستطيع الانضمام إلى صف لممارسة التمارين الرياضية اليوم، أو يمكنك البدء فى اتباع نظام غذائى صارم، ولكن سوف تكون قادرا على التمسك بروتينك بكل سهولة. كما يمكنك أيضا بدء التدريبات للصحة النفسية مثل التأمل وممارسة التنفس.>جو من الهدوء يسود فى المنزل اليوم، وسوف تتراجع التوترات إلى المقعد الخلفي. عليك أن تجد طرقا جديدة للتعامل مع الإحباط فى الحياة، والذى يحدث تدريجيا لأسباب مختلفة.