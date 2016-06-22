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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 22/6/2016

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 22/6/2016 حظك اليوم برج القوس الأربعاء 22/6/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>جو من الصداقة والعلاقات الودية يسود فى عملك اليوم وتستمع حقًا بالقيام ببعض المهام بالمشاركة مع الأصدقاء ومن المحتمل أن تتلقى منهم الكثير من الدعم. يجب الانتهاء من كل المشاريع والمهام المعلقة اليوم فهو مناسب جدا لذلك.

على الصعيد العاطفى:


>لقد كنت مشغول بشكل كبير فى الآونة الأخيرة مما جعلك تهمل أمورك العاطفية بشكل كبير هذا وقت مناسب للاتصال بحبيبك والاتفاق على مواعيد للخروج معًا وتقضية بعض الأوقات السعيدة بعيدًا عن جو التوتر.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>انشغالك الكثير يؤثر على صحتك بالسلب اليوم وقت مناسب لتهتم بصحتك فيحذرك الفلك من أزمة صحية مفاجئة فى الأيام القادمة إن لم تنتبه بشكل كبير

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>هذا هو الوقت المناسب لتتحمل المسئولية وسوف تجد الكثير من العون من أصدقائك المقربين. تدخل فى مرحلة مهمة من حياتك بدءً من اليوم عليك أن تكثف جهودك حتى تصل للنجاحات المنشودة.
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مصر 365

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