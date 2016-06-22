برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 22 يونيو 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>سوف تحقق هدفا كبيرا طالما سعيت لأجله اليوم، ومن المتوقع أن تشغل موقعًا جديدًا فى العمل مما يعزز ثقتك بنفسك وقدرتك على الأداء المستقل. على الصعيد العاطفي:

>من المحتمل أن تكون مشغولا بأمور أخرى، وتمنح اهتماما أقل لشريك حياتك، ولكنك ستحصل على الكثير من الدعم العملى والعاطفى من شريك حياتك. لذلك، تأكد من إظهار التقدير الخاص بك، حتى لو كان بشكل محدود. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>العافية ليست مجرد حالة من الجسم ولكن أيضا حالة ذهنية واليوم هو أفضل يوم لتعرف ذلك لقد حان الوقت لإزالة فوضى عقلك وتتصالح مع من أنت حقا. وسوف تشعر بالرضا الذى هرب منك لفترة طويلة. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>الراحة والاسترخاء هى شعاراتك لهذا اليوم خاصة أنك مررت بأوقات صعبة فى الأيام القليلة الماضية، والآن حان الوقت لجنى ثمار العمل الخاص بك. لا تخطط لحفلة كبيرة. وبدلا من ذلك، تأخذ يوم واحد من التأمل الهادئ.

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شبكةعيونالإخبارية

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