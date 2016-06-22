برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 22 يونيو 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

>يسيطر عليك فى العمل شعور بالاستياء والملل من العمل، ومع ذلك، سيكون من التهور أن تترك وظيفتك الآن. هذه المشاعر عابرة فتجنب اتخاذ أى قرارات كبيرة فى مسيرتك المهنية اليوم والتى من المحتمل أن تكون مضللة.

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>على الصعيد العاطفي:

>قد تقابل شخص يناسبك بشكل جيد كشريك ولكن لديك بعض المعوقات العقلية والأفكار فى رأسك حول ما يمكن لكل منكما تقديمه للاخر، ولكن الحب لا تتطلب ذلك. حتى إذا كنت تريد أن تحب وتريد أن تكون محبوبا يجب أن تتخلى عن هذا الفكر. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تعتمد نمط حياة متوازن من وقت لآخر، وتحب الحياة الجيدة ولكنك تتجاهل صحتك وهو ما يجعلك عاجزًا عن الاستمتاع بأسلوب حياة مميز توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تشعر بالملل والاحباط وربما هذا مؤشر لأنه حان الوقت لتجربة شيء جديد لاخراج أفضل ما فيك! هذا وسوف تعطيك هذه التجربة راحة من روتينك العادى والرتيب كذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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